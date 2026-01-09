الجمعة 2026-01-09 02:32 م

هام من التعليم العالي للطلبة المتقدمين للمنح والقروض

عت
أرشيفية
 
الجمعة، 09-01-2026 02:16 م

الوكيل الإخباري- قال المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب بأن الساعة (١٢) مساء غد السبت الموافق ١٠-١-٢٠٢٦ هو آخر موعد لتقديم طلبات الاعتراض الإلكترونية على النقاط المحتسبة المعلنة للطلبة المتقدمين بطلبات للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي الحالي ٢٠٢٥-٢٠٢٦.

اضافة اعلان

 

وأضاف الخطيب بأن هذا الموعد هو أيضا آخر موعد لتقديم طلبات الاستفادة من الحالات الإنسانية الأربعة التي أعلنت عنها الوزارة سابقا، وأكد الخطيب بأن هذا الموعد نهائي ولن يكون هناك أي تمديد لعدم وجود أي مبرر لذلك، حيث ستبدأ الوزارة بعد ذلك بمعالجة الاعتراضات الحقيقية  المترافقة مع تحميل وثائق رسمية تؤكد فعلا صحة هذه الاعتراضات، ويمكن للطالب الراغب بالاطلاع على نقاطه المحتسبة  الدخول الى الموقع الالكتروني الخاص بمديرية البعثات من خلال الرابط التالي: 

www.dsamohe.gov.jo  واستخدام الرقم الوطني الخاص به، وكلمة المرور (التي قام بإنشائها عند تقديم الطلب أول مرة).

 
 


gnews

أحدث الأخبار

عت

أخبار محلية هام من التعليم العالي للطلبة المتقدمين للمنح والقروض

ل

أخبار محلية توضيح بخصوص الدفع الفوري "كليك" في الأردن

ا

شؤون برلمانية خارجية النواب: قرار الداخلية منح الأجانب إقامة لـ3 أشهر خطوة تعزز الاستثمار والترابط الإقليمي

ت

اقتصاد محلي 6.29 مليون شيك متداول في الأردن بقيمة 40.9 مليار دينار في 2025

ت

أخبار محلية إحياء يوم الحج الكاثوليكي الـ26 في المغطس

ت

أخبار محلية إغلاق طريق الموجب احترازيا بسبب الظروف الجوية

ت

الطقس الأرصاد توضح حول تساقط الثلوج على الأردن

ت

اقتصاد محلي النقابة اللوجستية: 18% نسبة زيادة عدد الحاويات الواردة في ميناء العقبة العام الماضي



 






الأكثر مشاهدة