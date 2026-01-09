هام من التعليم العالي للطلبة المتقدمين للمنح والقروض

الوكيل الإخباري- قال المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب بأن الساعة (١٢) مساء غد السبت الموافق ١٠-١-٢٠٢٦ هو آخر موعد لتقديم طلبات الاعتراض الإلكترونية على النقاط المحتسبة المعلنة للطلبة المتقدمين بطلبات للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي الحالي ٢٠٢٥-٢٠٢٦.

وأضاف الخطيب بأن هذا الموعد هو أيضا آخر موعد لتقديم طلبات الاستفادة من الحالات الإنسانية الأربعة التي أعلنت عنها الوزارة سابقا، وأكد الخطيب بأن هذا الموعد نهائي ولن يكون هناك أي تمديد لعدم وجود أي مبرر لذلك، حيث ستبدأ الوزارة بعد ذلك بمعالجة الاعتراضات الحقيقية المترافقة مع تحميل وثائق رسمية تؤكد فعلا صحة هذه الاعتراضات، ويمكن للطالب الراغب بالاطلاع على نقاطه المحتسبة الدخول الى الموقع الالكتروني الخاص بمديرية البعثات من خلال الرابط التالي: