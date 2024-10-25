 
الجمعة 2024-10-25 05:53 م
 

هام من السفارة الأمريكية في عمّان حول تأشيرة الهجرة

السفارة الامريكية في عمان
السفارة الامريكية في عمان
الجمعة، 25-10-2024 05:44 م
الوكيل الإخباري-   حذرت السفارة الأمريكية في عمان الأشخاص الراغبين في التسجيل لبرنامج تأشيرة الهجرة المتنوعة من جهات تدعي المساعدة مقابل مبالغ مالية.اضافة اعلان


وأكدت السفارة في تدوينة عبر منصة التواصل "اكس" أنه لا توجد رسوم للتسجيل في برنامج الهجرة المتنوعة، وأن أي أفراد أو جهات تدعي أنها تستطيع زيادة فرصك في الاختيار هي غير نزيهة. وأشارت إلى أن اختيار برنامج تأشيرة الهجرة المتنوعة يتم من خلال قرعة عشوائية 100% من المتقدمين المؤهلين.

ولفتت السفارة أخيرًا إلى أنه يُسمح بتقديم طلب واحد فقط لكل شخص.  حيث يمكنك تقديم طلبك على http://dvprogram.state.gov حتى 5 نوفمبر 2024.
 
gnews

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