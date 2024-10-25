هام من السفارة الأمريكية في عمّان حول تأشيرة الهجرة

وأكدت السفارة في تدوينة عبر منصة التواصل "اكس" أنه لا توجد رسوم للتسجيل في برنامج الهجرة المتنوعة، وأن أي أفراد أو جهات تدعي أنها تستطيع زيادة فرصك في الاختيار هي غير نزيهة. وأشارت إلى أن اختيار برنامج تأشيرة الهجرة المتنوعة يتم من خلال قرعة عشوائية 100% من المتقدمين المؤهلين.
ولفتت السفارة أخيرًا إلى أنه يُسمح بتقديم طلب واحد فقط لكل شخص. حيث يمكنك تقديم طلبك على http://dvprogram.state.gov حتى 5 نوفمبر 2024.
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