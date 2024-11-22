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هام من السفارة الأمريكية في عمان للمتقدمين على تأشيرة غير المهاجرين

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 22-11-2024 12:04 م

الوكيل الإخباري-  نوهت السفارة الأمريكية في عمان اليوم الجمعة المتقدمين للحصول على تأشيرة جديدة من غير المهاجرين إلى ضرورة تجديد الصورة.

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وقالت في تغريدة عبر منصتها الرسمية على تويتر: "هل تقدمت بطلب للحصول على تأشيرة جديدة؟ ستحتاج أيضًا إلى صورة جديدة. تقديم صورة أقدم من ستة أشهر قد يبطئ العملية."

 

 
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