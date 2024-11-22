هام من السفارة الأمريكية في عمان للمتقدمين على تأشيرة غير المهاجرين

الوكيل الإخباري- نوهت السفارة الأمريكية في عمان اليوم الجمعة المتقدمين للحصول على تأشيرة جديدة من غير المهاجرين إلى ضرورة تجديد الصورة.

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وقالت في تغريدة عبر منصتها الرسمية على تويتر: "هل تقدمت بطلب للحصول على تأشيرة جديدة؟ ستحتاج أيضًا إلى صورة جديدة. تقديم صورة أقدم من ستة أشهر قد يبطئ العملية."



