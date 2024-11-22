هام من السفارة الأمريكية في عمان للمتقدمين على تأشيرة غير المهاجرين

وقالت في تغريدة عبر منصتها الرسمية على تويتر: "هل تقدمت بطلب للحصول على تأشيرة جديدة؟ ستحتاج أيضًا إلى صورة جديدة. تقديم صورة أقدم من ستة أشهر قد يبطئ العملية."
هل تقدمت بطلب للحصول على تأشيرة جديدة؟ ستحتاج أيضًا إلى صورة جديدة. تقديم صورة أقدم من ستة أشهر قد يبطئ العملية. لمعرفة المزيد من المعلومات: https://t.co/GcV77Pe15b pic.twitter.com/lKhlNHhKpe— U.S. Embassy Jordan (@USEmbassyJordan) November 22, 2024
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