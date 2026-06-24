الأربعاء 2026-06-24 02:39 م

هام من الضريبة بخصوص طلبات التسوية للإعفاء من الغرامات

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
 
الأربعاء، 24-06-2026 12:29 م

الوكيل الإخباري-   دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الشركات والمنشآت والأفراد الذين تترتب عليهم مطالبات ضريبية مستحقة حتى تاريخ 31 كانون الأول 2024 إلى المبادرة بتقديم طلبات التسوية والمصالحة الضريبية والاستفادة من التسهيلات والإعفاءات المقررة، قبل انتهاء المهلة المحددة مع نهاية شهر حزيران الحالي.

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وأكدت الدائرة أن لجنة التسوية والمصالحة الضريبية تواصل استقبال طلبات التسوية أو التقسيط إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني للدائرة، للاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات المقررة وفق الأسس المعتمدة، بما يساعد على تسوية الأوضاع الضريبية وإبراء الذمم المالية المترتبة عن السنوات السابقة.
وبيّنت أن طلبات التسوية تشمل مطالبات ضريبة الدخل والمبيعات مهما بلغت قيمتها، بما في ذلك الملفات التي صدر بشأنها قرارات قضائية قطعية، باستثناء القضايا المتعلقة بجرم التهرب الضريبي.


وأشارت الدائرة إلى أن تقديم الطلبات يتم إلكترونياً من خلال نموذج مخصص على موقعها الإلكتروني، دون استيفاء أي رسوم أو تكاليف سواء تم تقديم الطلب من المكلف مباشرة أو من خلال وكيله.


ودعت الدائرة المكلفين إلى المبادرة والاستفادة من الفترة المتاحة حتى نهاية حزيران الحالي لتسوية المطالبات الضريبية المترتبة عليهم وتقديم طلبات التسوية استناداً إلى البيانات والأرقام المعتمدة لديها، مبينة أن اللجنة تقوم بدراسة الطلبات المقدمة واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها وفقاً للأسس والتعليمات المقررة.


وأضافت أن تقديم الطلبات لا يتطلب مراجعة شخصية لمكاتب الدائرة، ما يتيح للمكلفين إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة ضمن إجراءات التسوية والمصالحة الضريبية، قبل انتهاء المهلة المحددة بنهاية الشهر الحالي.

 
 


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