الجمعة 2026-03-27 01:39 م

هام من الغذاء والدواء حول زيت الزيتون المستورد

الجمعة، 27-03-2026 11:54 ص
الوكيل الإخباري-  تهيب المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالإخوة المواطنين ضرورة شراء زيت الزيتون المستورد من مصادر موثوقة ومعتمدة من قبل المؤسسة، لضمان جودة زيت الزيتون.اضافة اعلان


كما تدعو المؤسسة إلى عدم شراء زيت الزيتون المستورد من صفحات إلكترونية غير معروفة تروج له بأسعار منخفضة بشكل غير معتاد، لما قد ينطوي عليه ذلك من احتمالية وجود ممارسات مخالفة مثل الغش أو تقليد العلامات التجارية الأصلية المطابقة للمواصفات، الأمر الذي يستدعي الحرص والتدقيق. 
 
وفي حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى يرجى التواصل مع المؤسسة عبر خط الشكاوى المجاني 117114 ، والبريد الإلكتروني [email protected]، وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم (0795632000)
 
 


عربي ودولي عاجل الحرس الثوري الإيراني: مضيق هرمز مغلق وأي عبور سيواجه بإجراءات صارمة

عربي ودولي مجلس الأمن يعقد الجمعة جلسة مغلقة بشأن إيران بطلب من روسيا

أخبار محلية اعلان هام للمزارعين بعد فيضان عدد من السدود

أسواق ومال البيتكوين يتراجع 3% وسط مخاوف جيوسياسية متصاعدة

أسواق ومال النفط يتراجع ويتجه نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية في 6 أشهر

أسواق ومال الذهب يرتفع رغم تكبده خسائر للأسبوع الرابع

عربي ودولي إيران : لن نوقف الحرب قبل ضمان الردع



 






