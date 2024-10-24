هام من الغذاء والدواء للأردنيين المسافرين إلى السعودية ودول أخرى

وأفادت المؤسسة في بيان لها الخميس، أنه في حال السفر إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة (إقامة، حج، عمرة، زيارة، مرور) عليك قبل السفر لتجنب حدوث أي إشكالات مراجعة قائمة الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية الصادرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء والمتوفرة على الموقع.
وفي حال كان الدواء المستخدم مدرج ضمن القائمة يرجى مراجعة المؤسسة العامة للغذاء والدواء للحصول على الموافقة المسبقة على حمل هذه الأدوية أثناء السفر مع احضار وصفة طبية من الطبيب المعالج وتقرير طبي مصدقين حسب الأصول من وزارة الصحة وقسم التصديق في وزارة الخارجية والسفارة السعودية.
ونوهت الى انه لمزيد من المعلومات يمكن مراجعة المؤسسة العامة للغذاء والدواء -قسم المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية أو الاتصال على هاتف : 5632000
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