 
الخميس 2024-10-24 01:16 م
 

هام من الغذاء والدواء للأردنيين المسافرين إلى السعودية ودول أخرى

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المؤسسة العامة للغذاء والدواء
الخميس، 24-10-2024 11:46 ص
الوكيل الإخباري- أصدرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، عدة إرشادات بخصوص أدوية الاستخدام الشخصي للمسافرين، وذلك لتفادي المساءلة القانونية المترتبة على حمل أدوية الاستخدام الشخصي التي قد تكون محظورة في دول الجوار.اضافة اعلان


وأفادت المؤسسة في بيان لها الخميس، أنه في حال السفر إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة (إقامة، حج، عمرة، زيارة، مرور) عليك قبل السفر لتجنب حدوث أي إشكالات مراجعة قائمة الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية الصادرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء والمتوفرة على الموقع.

وفي حال كان الدواء المستخدم مدرج ضمن القائمة يرجى مراجعة المؤسسة العامة للغذاء والدواء للحصول على الموافقة المسبقة على حمل هذه الأدوية أثناء السفر مع احضار وصفة طبية من الطبيب المعالج وتقرير طبي مصدقين حسب الأصول من وزارة الصحة وقسم التصديق في وزارة الخارجية والسفارة السعودية.

ونوهت الى انه لمزيد من المعلومات يمكن مراجعة المؤسسة العامة للغذاء والدواء -قسم المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية أو الاتصال على هاتف : 5632000
 
gnews

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