هام من امانة عمان الى جميع المواطنين

ودعت الأمانة المواطنين إلى:
- تأمين مواد البناء تجنباً لتسببها بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.
- تفقد المضخة الغاطسة في الطوابق السفلية للمباني والمحلات التجارية.
- إتخذ إجراءات وقائية لحماية بضائعك ومتجرك.
- الابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول.
- عدم القاء النفايات والانقاض عشوائيا لتجنب إغلاق شبكة تصريف مياه الأمطار.
- عدم ربط مزاريب السطح بشبكات الصرف الصحي تجنباً لفيضانها في الطرق.
- تثبيت الاجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح مثل الواح الزينكو واللوحات الاعلانية.
-عدم الاقتراب من مصادر الكهرباء في الشوارع والحدائق العامة .
- متابعة تحذيرات الجهات الرسمية المتعلقة بحالات الطقس .
- افسح المجال لفرق الطوارئ .
ودعت لطلب المساعدة في حالات الطوارئ الاتصال على هواتف مركز الاتصال الموحد لامانة عمان على الرقم 102 أو الرقم 117180.
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