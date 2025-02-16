هام من امانة عمان الى جميع المواطنين

02:23 م

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الوكيل الإخباري- نشرت أمانة عمان الكبرى ، ارشادات للمواطنين عبر صفحتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، للتعامل مع الاحوال الجوية والأمطار. اضافة اعلان





ودعت الأمانة المواطنين إلى:



- تأمين مواد البناء تجنباً لتسببها بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

- تفقد المضخة الغاطسة في الطوابق السفلية للمباني والمحلات التجارية.

- إتخذ إجراءات وقائية لحماية بضائعك ومتجرك.

- الابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول.

- عدم القاء النفايات والانقاض عشوائيا لتجنب إغلاق شبكة تصريف مياه الأمطار.

- عدم ربط مزاريب السطح بشبكات الصرف الصحي تجنباً لفيضانها في الطرق.

- تثبيت الاجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح مثل الواح الزينكو واللوحات الاعلانية.

-عدم الاقتراب من مصادر الكهرباء في الشوارع والحدائق العامة .

- متابعة تحذيرات الجهات الرسمية المتعلقة بحالات الطقس .

- افسح المجال لفرق الطوارئ .



ودعت لطلب المساعدة في حالات الطوارئ الاتصال على هواتف مركز الاتصال الموحد لامانة عمان على الرقم 102 أو الرقم 117180.