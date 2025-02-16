 
الأحد 2025-02-16 04:22 م
 

هام من امانة عمان الى جميع المواطنين

امانة عمان الكبرى - أرشيفية
أمانة عمان الكبرى
الأحد، 16-02-2025 02:23 م
الوكيل الإخباري-   نشرت أمانة عمان الكبرى ، ارشادات للمواطنين عبر صفحتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، للتعامل مع الاحوال الجوية والأمطار.اضافة اعلان


ودعت الأمانة المواطنين إلى:

- تأمين مواد البناء تجنباً لتسببها بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.
- تفقد المضخة الغاطسة في الطوابق السفلية للمباني والمحلات التجارية.
- إتخذ إجراءات وقائية لحماية بضائعك ومتجرك.
- الابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول.
- عدم القاء النفايات والانقاض عشوائيا لتجنب إغلاق شبكة تصريف مياه الأمطار.
- عدم ربط مزاريب السطح بشبكات الصرف الصحي تجنباً لفيضانها في الطرق.
- تثبيت الاجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح مثل الواح الزينكو واللوحات الاعلانية.
-عدم الاقتراب من مصادر الكهرباء في الشوارع والحدائق العامة .
- متابعة تحذيرات الجهات الرسمية المتعلقة بحالات الطقس .
- افسح المجال لفرق الطوارئ .

ودعت لطلب المساعدة في حالات الطوارئ الاتصال على هواتف مركز الاتصال الموحد لامانة عمان على الرقم 102 أو الرقم 117180.
 
gnews

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