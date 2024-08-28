هام من صندوق الائتمان العسكري للعاملين والمتقاعدين العسكريين

الوكيل الإخباري- أطلق صندوق الائتمان العسكري حملة لتشجيع العاملين والمتقاعدين العسكريين، وحثهم على الاستثمار بحسابات الودائع للاستفادة من الأرباح المجزية التي توزع بشكل نصف سنوي.

اضافة اعلان



وقال مدير عام صندوق الائتمان العسكري مهند شحادة "من واجبنا اطلاع العاملين والمتقاعدين العسكريين على فرص الصندوق الاستثمارية، لاستغلالها بما يعود عليهم بأرباح مجزية"، مشيرا إلى أن الصندوق وزع أرباحا عن النصف الأول لهذا العام بواقع 6.1 بالمئة لجميع الودائع لديه، والمربوطة على 12 شهرا وبغض النظر عن قيمة الوديعة.