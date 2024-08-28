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هام من صندوق الائتمان العسكري للعاملين والمتقاعدين العسكريين

صندوق
صندوق الائتمان العسكري
الأربعاء، 28-08-2024 02:34 م

الوكيل الإخباري- أطلق صندوق الائتمان العسكري حملة لتشجيع العاملين والمتقاعدين العسكريين، وحثهم على الاستثمار بحسابات الودائع للاستفادة من الأرباح المجزية التي توزع بشكل نصف سنوي.

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وقال مدير عام صندوق الائتمان العسكري مهند شحادة "من واجبنا اطلاع العاملين والمتقاعدين العسكريين على فرص الصندوق الاستثمارية، لاستغلالها بما يعود عليهم بأرباح مجزية"، مشيرا إلى أن الصندوق وزع أرباحا عن النصف الأول لهذا العام بواقع 6.1 بالمئة لجميع الودائع لديه، والمربوطة على 12 شهرا وبغض النظر عن قيمة الوديعة.


وأكد أن هذه النسبة تعد الأعلى على مستوى السوق المحلى للوديعة التي تبدأ من 1000 دينار، وستتضمن الحملة مشاركة الفرع المتنقل في معرض "سوفكس العقبة"، وأيضاً تواجد الفرع المتنقل بمواقع مختلفة من محافظات المملكة، إضافة إلى وسائل التوعية في جميع فروع ومكاتب الخدمة والموقع الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالصندوق.

 
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