هام من ضريبة الدخل للمكلفين مستحقي الرديات عن عام 2024

تسوية 272 قضية بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
الوكيل الإخباري-   بدأت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، اليوم، بإرسال رسائل نصية قصيرة للمكلفين مستحقي الرديات عن عام 2024 حيث شملت هذة  الرسائل حوالي 103 آلاف مكلف من أصل 116 الف مكلف، لإبلاغهم بتحويل 40% من قيمة الرديات الضريبية المستحقة لهم إلى أرقام الآيبان الخاصة بحساباتهم البنكية.

وأوضحت الدائرة أن الرسائل النصية شملت نحو 96 ألفاً من الموظفين والمستخدمين، إضافة إلى 7 آلاف مكلف من الأفراد الذين انطبقت عليهم الصفة القطعية وشروط الصرف، بما في ذلك توريد الضريبة المقتطعة وصحة أرقام الحسابات البنكية.


وقال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي إن صرف النسبة المتبقية من الرديات والبالغة 60% سيكون له أولوية خلال الأشهر الأولى من عام 2026، مؤكداً أن الدائرة ستعمل بالتعاون مع وزارة المالية على سرعة استكمال صرف هذه النسبة للمكلفين المستحقين.

 
 


