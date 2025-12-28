هام من ضريبة الدخل للمكلفين مستحقي الرديات عن عام 2024

الوكيل الإخباري- بدأت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، اليوم، بإرسال رسائل نصية قصيرة للمكلفين مستحقي الرديات عن عام 2024 حيث شملت هذة الرسائل حوالي 103 آلاف مكلف من أصل 116 الف مكلف، لإبلاغهم بتحويل 40% من قيمة الرديات الضريبية المستحقة لهم إلى أرقام الآيبان الخاصة بحساباتهم البنكية.

وأوضحت الدائرة أن الرسائل النصية شملت نحو 96 ألفاً من الموظفين والمستخدمين، إضافة إلى 7 آلاف مكلف من الأفراد الذين انطبقت عليهم الصفة القطعية وشروط الصرف، بما في ذلك توريد الضريبة المقتطعة وصحة أرقام الحسابات البنكية.