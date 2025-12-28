هام من ضريبة الدخل للمكلفين مستحقي الرديات عن عام 2024

وأوضحت الدائرة أن الرسائل النصية شملت نحو 96 ألفاً من الموظفين والمستخدمين، إضافة إلى 7 آلاف مكلف من الأفراد الذين انطبقت عليهم الصفة القطعية وشروط الصرف، بما في ذلك توريد الضريبة المقتطعة وصحة أرقام الحسابات البنكية.
وقال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي إن صرف النسبة المتبقية من الرديات والبالغة 60% سيكون له أولوية خلال الأشهر الأولى من عام 2026، مؤكداً أن الدائرة ستعمل بالتعاون مع وزارة المالية على سرعة استكمال صرف هذه النسبة للمكلفين المستحقين.
