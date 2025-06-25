الأربعاء 2025-06-25 10:32 ص
 

هام من وحدة الجرائم الإلكترونية لكل مستخدمي برامج المحادثات

وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية
وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية
 
الأربعاء، 25-06-2025 09:25 ص

الوكيل الإخباري-   نصحت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية مستخدمي برامج وتطبيقات المحادثات كافة كالواتس أب وغيرها، إجراء تحديث مستمر لتلك البرامج لتلافي أيّة ثغرات في تلك البرامج والتي تعمل الشركات على حلّها مع كل تحديث

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كما نوهت إلى أهمية ربط الحساب بإيميل فعّال وتفعيل خاصّية المصادقة الثنائية.

 
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