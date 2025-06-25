هام من وحدة الجرائم الإلكترونية لكل مستخدمي برامج المحادثات

الوكيل الإخباري- نصحت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية مستخدمي برامج وتطبيقات المحادثات كافة كالواتس أب وغيرها، إجراء تحديث مستمر لتلك البرامج لتلافي أيّة ثغرات في تلك البرامج والتي تعمل الشركات على حلّها مع كل تحديث



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