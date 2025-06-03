الثلاثاء 2025-06-03 10:23 ص
 

هام من وزارة العدل لأصحاب القضايا من عام 1992 وحتى 2019

ا
تعبيرية
 
الثلاثاء، 03-06-2025 08:25 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، عن نيتها اتلاف أوراق قضائية (و/أو) ملفات قضائية استنادا لأحكام المادة 7 من نظام اتلاف القضايا والأوراق القضائية في المحاكم النظامية.

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وقالت إنه سيتم اتلاف كل الإعلامات (و/أو) ملفات القضايا أو أوراق قضائية لدى محكمة استئناف عمان.

 

وتشمل كل قضايا بداية الحقوق (1992-2009)، صلح الحقوق (2005-2009)، الجنايات (2009-2014)، الجنح + صلح جزاء (2009-2019).

 

ودعت الوزارة كل من يرغب من أصحاب العلاقة وذوي الشأن باسترجاع ما أبرزوه من وثائق من وثائق أو الحصول على صورة مصدقة عنها أو عن أي إجراء أو قرار في القضايا المطلوب اتلافها مراجعة محكمة استئناف عمان في موعد أقصاه 3 أشهر.

 


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