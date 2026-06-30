الثلاثاء 2026-06-30 12:42 م

هبوط اضطراري لإحدى طائرات سلاح الجو الملكي

القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية
القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية
 
الثلاثاء، 30-06-2026 12:16 م

الوكيل الإخباري-   صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن إحدى طائرات AIR TRACTOR التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني هبطت اضطرارياً اليوم الثلاثاء، في منطقة بلعما – الزيتونة،  في محافظة المفرق نتيجة عارض فني طارئ أثناء تنفيذ واجب تدريبي.

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وأوضح المصدر أن طاقم الطائرة تمكن من التعامل مع الموقف بكفاءة واحترافية عالية، وفق الإجراءات القياسية، ما أسهم في تنفيذ عملية الهبوط بسلام.


وأكد المصدر أن الجهات الفنية المختصة في سلاح الجو الملكي باشرت إجراءات الكشف الفني والتحقيق للوقوف على أسباب الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأصول المتبعة.

 
 


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