هبوط اضطراري لإحدى طائرات سلاح الجو الملكي

الوكيل الإخباري- صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن إحدى طائرات AIR TRACTOR التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني هبطت اضطرارياً اليوم الثلاثاء، في منطقة بلعما – الزيتونة، في محافظة المفرق نتيجة عارض فني طارئ أثناء تنفيذ واجب تدريبي.

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وأوضح المصدر أن طاقم الطائرة تمكن من التعامل مع الموقف بكفاءة واحترافية عالية، وفق الإجراءات القياسية، ما أسهم في تنفيذ عملية الهبوط بسلام.