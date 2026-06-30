هبوط اضطراري لإحدى طائرات سلاح الجو الملكي

وأوضح المصدر أن طاقم الطائرة تمكن من التعامل مع الموقف بكفاءة واحترافية عالية، وفق الإجراءات القياسية، ما أسهم في تنفيذ عملية الهبوط بسلام.
وأكد المصدر أن الجهات الفنية المختصة في سلاح الجو الملكي باشرت إجراءات الكشف الفني والتحقيق للوقوف على أسباب الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأصول المتبعة.
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