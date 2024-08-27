هجوم سيبراني يضرب مطار سياتل.. ولا إنترنت لليوم الثالث

الوكيل الإخباري- أدى هجوم إلكتروني إلى تعطيل الإنترنت والهواتف والبريد الإلكتروني وأنظمة أخرى في مطار سياتل تاكوما الدولي لليوم الثالث على التوالي، حيث يعكف مسؤولو المطار على التحقيق في انقطاع الخدمة واستعادة الخدمة الكاملة.

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وقال مدير إدارة الطيران بالمطار، لانس ليتل، خلال مؤتمر صحافي الأحد: "نعمل على مدار الساعة لإعادة الأنظمة اللازمة إلى العمل ولتخفيف التأثير على ركابنا"، وفق أسوشييتد برس.

كما أضاف أن المطار يجري تحقيقاً بمساعدة خبراء خارجيين ويعمل بشكل وثيق مع نظراء فيدراليين، بما في ذلك إدارة أمن النقل والجمارك وحماية الحدود.

ولم يكشف المسؤولون عن تفاصيل النطاق الكامل للانقطاع، غير أن ليتل أوضح أنه لا يؤثر على قدرة إدارة الأمن على فحص الركاب، إلا أنه أثر على نظام فرز الأمتعة بالمطار.



كما نبه المطار المسافرين بضرورة السماح بوقت إضافي في المطار واستخدام تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بشركات الطيران للحصول على بطاقات الصعود إلى الطائرة وبطاقات الأمتعة إذا تمكنوا من ذلك.

ورغم ذلك واجه العديد من المسافرين صفوفاً أطول من المعتاد للتفتيش الأمني، وفترات انتظار طويلة عند استلام الأمتعة وفحصها. وكان من الصعب على البعض أيضاً تحديد البوابة المخصصة لهم.