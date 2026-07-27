هجوم كلب ضال يثير الذعر في كفر الماء بإربد ويخلف 12 إصابة

وفور وقوع الحادثة، هرعت كوادر الدفاع المدني إلى الموقع، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات القريبة تلقياً للعلاج اللازم وإعطائهم المطاعيم المضادة لمرض (داء الكلب).
وبحسب مصادر طبية، تم إسعاف معظم الحالات إلى مستشفى الأميرة راية الحكومي ومستشفى إيدون، فيما جرى تحويل أحد الأطفال المصابين إلى مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي لتقديم رعاية طبية متخصصة له نظراً لشدة إصابته.
وأثارت الحادثة حالة من الخوف والهلع بين أهالي المنطقة، متسائلين عن تزايد انتشار الكلاب الضالة في الأحياء السكنية، ومطالبين الجهات المعنية والبلديات بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه الظاهرة التي باتت تشكل خطراً حقيقياً على سلامة المواطنين وأطفالهم.
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