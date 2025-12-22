هدايا ملكية لعدد من ضباط القوات المسلحة

ونقل اللواء الركن الحنيطي للمكرّمين تحيات جلالة القائد الأعلى واعتزازه بما قدّموه من جهود نوعية عكست مستوى الاحترافية والتميّز التي تتحلّى بها مرتبات القوات المسلحة، مؤكّدًا اهتمام جلالته وحرصه على تكريم المتميّزين وتحفيزهم لمواصلة البذل والعطاء في مختلف الميادين.
وأشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة بالمستوى الرفيع الذي يتمتّع به منتسبو الجيش العربي في كافة مواقعهم، ودورهم الكبير في أداء رسالة القوات المسلحة بكل كفاءة واحترافية.
