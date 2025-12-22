هدايا ملكية لعدد من ضباط القوات المسلحة

06:03 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/758167 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- مندوبًا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، كرّم رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الاثنين، عددًا من ضباط القوات المسلحة بهدايا ملكية، تقديرًا لجهودهم المتميزة، وحصولهم على المركز الأول في الدورات الخارجية التي شاركوا فيها بعدد من الدول الشقيقة والصديقة. اضافة اعلان





ونقل اللواء الركن الحنيطي للمكرّمين تحيات جلالة القائد الأعلى واعتزازه بما قدّموه من جهود نوعية عكست مستوى الاحترافية والتميّز التي تتحلّى بها مرتبات القوات المسلحة، مؤكّدًا اهتمام جلالته وحرصه على تكريم المتميّزين وتحفيزهم لمواصلة البذل والعطاء في مختلف الميادين.



وأشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة بالمستوى الرفيع الذي يتمتّع به منتسبو الجيش العربي في كافة مواقعهم، ودورهم الكبير في أداء رسالة القوات المسلحة بكل كفاءة واحترافية.

تم نسخ الرابط





