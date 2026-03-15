هدف ضائع وشباك ممزقة .. واقعة تحكيمية تشعل الجدل وتحرج اتحاد الكرة

11:15 ص

الوكيل الإخباري- أثارت لقطة تحكيمية مثيرة للجدل خلال مباراة الحسين إربد والوحدات في الدوري الأردني للمحترفين موجة واسعة من الانتقادات بين الجماهير والمتابعين، بعد واقعة اعتُبرت محرجة لاتحاد كرة القدم الأردني والمشرفين على تنظيم الدوري الأردني، خاصة في ظل غياب تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) عن الملاعب المحلية.





وجاءت اللقطة المثيرة للجدل في الدقيقة 30 من المباراة التي انتهت بفوز الوحدات بنتيجة 3-1، عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي.



فقد سدد أحد لاعبي الحسين إربد كرة مرتفعة استقرت داخل الشباك، الأمر الذي دفع لاعبي الوحدات إلى الاعتراض، مؤكدين أن الكرة دخلت من جانب المرمى عبر الشباك الخارجية.



ومع عدم توفر لقطات تلفزيونية واضحة من الناقل الرسمي للمباراة، وعدم وجود تقنية الفيديو المساعد في الملاعب الأردنية، لجأ حكم اللقاء أدهم مخادمة إلى حكم الراية، الذي أكد له أن الكرة دخلت من الشباك الخارجية وليست هدفاً صحيحاً، ليقرر الحكم عدم احتساب الهدف.



وأعادت الحادثة إلى الواجهة الجدل حول غياب تقنية VAR في الدوري الأردني، رغم تطبيقها سابقاً في عام 2019، ما يعني ابتعاد الكرة الأردنية عن هذه التقنية الحديثة لنحو سبعة أعوام، في وقت تشهد فيه اللعبة تطوراً متسارعاً على المستوى العالمي.



كما أشار متابعون إلى أن اللقطة كشفت عن مشكلة أخرى تتعلق بسلامة تجهيزات الملاعب، بعد الحديث عن تمزق في الشباك سمح بدخول الكرة من جانب المرمى، وهو ما اعتبره البعض دليلاً على وجود خلل في الإشراف الفني على الملاعب.



وأثارت الواقعة ردود فعل واسعة بين الجماهير عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب كثيرون بضرورة تطوير منظومة التحكيم وتحديث البنية التحتية للملاعب، بما يتماشى مع المكانة التي وصلت إليها كرة القدم الأردنية في السنوات الأخيرة.



من جهته، نشر رئيس نادي الحسين إربد عامر أبو عبيد منشوراً على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي أثار جدلاً واسعاً، قال فيه:

"لن تمر هذه اللحظة مرور الكرام… تعبنا مش على كيفكم يضيع… هذا تآمر واضح وفاضح".



وفي المقابل، حظيت اللقطة بانتشار واسع على منصة X (تويتر سابقاً)، وتداولها متابعون من مختلف الدول العربية، في مشهد وصفه مراقبون بأنه محرج للكرة الأردنية.



ويرى متابعون أن الحادثة تسلط الضوء على ضرورة تطوير منظومة إدارة المسابقات المحلية وتحديث التقنيات المستخدمة في المباريات، خصوصاً مع وصول منتخب الأردن لكرة القدم إلى مرحلة متقدمة من المنافسة القارية، بعد تحقيق وصافة كأس آسيا 2023، ووصوله إلى مراحل متقدمة من تصفيات كأس العالم 2026.





