هذا سبب طلب رئيس الوزراء استقالة وزير العمل من الحكومة

الوكيل الإخباري- قرر رئيس الوزراء جعفر حسان إنهاء عقد شركة خدمات نظافة تعود إلى نجل وزير العمل خالد البكار وشركاء له مع وزارة الصحة، بحسب مصدر حكومي.

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وكان مصدر حكومي، قال إنّ حسّان كان قد طلب من البكار، الأحد الماضي (28 حزيران 2026)، تقديم استقالته.