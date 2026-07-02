هذا سبب طلب رئيس الوزراء استقالة وزير العمل من الحكومة

وكان مصدر حكومي، قال إنّ حسّان كان قد طلب من البكار، الأحد الماضي (28 حزيران 2026)، تقديم استقالته.
وأضاف أن القرار جاء بعد تضارب مصالح بعد أن علم بعطاءات حكومية تم التقدم لها من قبل نجل الوزير البكار وأحيل أحدها كعطاء فيما لم تتم إحالة الأخرى.
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