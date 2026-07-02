الخميس 2026-07-02 09:30 م

هذا سبب طلب رئيس الوزراء استقالة وزير العمل من الحكومة

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أرشيفية
 
الخميس، 02-07-2026 08:23 م

الوكيل الإخباري- قرر رئيس الوزراء جعفر حسان إنهاء عقد شركة خدمات نظافة تعود إلى نجل وزير العمل خالد البكار وشركاء له مع وزارة الصحة، بحسب مصدر حكومي.

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وكان مصدر حكومي، قال إنّ حسّان كان قد طلب من البكار، الأحد الماضي (28 حزيران 2026)، تقديم استقالته.


وأضاف أن القرار جاء بعد تضارب مصالح بعد أن علم بعطاءات حكومية تم التقدم لها من قبل نجل الوزير البكار وأحيل أحدها كعطاء فيما لم تتم إحالة الأخرى.

 
 


gnews

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