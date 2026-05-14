هذا ما جرى مع سائق دراجة على طريق الممر التنموي داخل المحطة الأمنية

الوكيل الإخباري- كشف النقيب أيمن الشرمان من إدارة الدوريات الخارجية عن تعامل إحدى المحطات الأمنية على طريق الممر التنموي مع حادثة إنسانية لسائق دراجة نارية تعرض للسقوط أثناء القيادة.





وأوضح الشرمان عبر التقرير المروري اليومي أن السائق حضر إلى المحطة الأمنية طالبًا المساعدة بعد تعرضه للحادث، حيث جرى على الفور استدعاء كوادر الدفاع المدني إلى الموقع، وتم تقديم الإسعافات والمساعدة الإنسانية اللازمة له، إضافة إلى الاطمئنان على حالته الصحية.



وأشار إلى أنه وبعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة وتقديم الرعاية المطلوبة، غادر السائق المحطة الأمنية وهو بصحة جيدة.





