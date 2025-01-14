 
الثلاثاء 2025-01-14 09:41 ص
 

هذا ما قالته مسنة سورية لوزير الداخلية الفراية عند مغادرتها للاردن

لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
الثلاثاء، 14-01-2025 07:43 ص

الوكيل الإخباري-   تصدرت مقاطع فيديو لزيارة وزير الداخلية مازن الفراية لمعبر جابر، للاطمئنان على أحوال المسافرين والقادمين بين الأردن وسوريا، منصات التواصل الاجتماعي.

وظهر بالفيديو حديث الفراية مع مسنّة سورية الجنسية، قائلة: "الله يحيي الأردن، أنتم على راسي"، ليجيبها الفراية بسؤال عن عدد سنوات إقامتها في الأردن، فأجابته: "14 سنة"، ليرد عليها الوزير قائلاً: "إن شاء الله ما قصرنا معك"، فكانت إجابتها: "لا والله، أنتم إخوتنا".

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