هذا ما قالته مسنة سورية لوزير الداخلية الفراية عند مغادرتها للاردن

الوكيل الإخباري- تصدرت مقاطع فيديو لزيارة وزير الداخلية مازن الفراية لمعبر جابر، للاطمئنان على أحوال المسافرين والقادمين بين الأردن وسوريا، منصات التواصل الاجتماعي.



وظهر بالفيديو حديث الفراية مع مسنّة سورية الجنسية، قائلة: "الله يحيي الأردن، أنتم على راسي"، ليجيبها الفراية بسؤال عن عدد سنوات إقامتها في الأردن، فأجابته: "14 سنة"، ليرد عليها الوزير قائلاً: "إن شاء الله ما قصرنا معك"، فكانت إجابتها: "لا والله، أنتم إخوتنا".

اضافة اعلان