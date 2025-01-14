وظهر بالفيديو حديث الفراية مع مسنّة سورية الجنسية، قائلة: "الله يحيي الأردن، أنتم على راسي"، ليجيبها الفراية بسؤال عن عدد سنوات إقامتها في الأردن، فأجابته: "14 سنة"، ليرد عليها الوزير قائلاً: "إن شاء الله ما قصرنا معك"، فكانت إجابتها: "لا والله، أنتم إخوتنا".
هذا ما قالته مسنة سورية لوزير الداخلية الفراية عند مغادرتها للاردن— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) January 14, 2025
التفاصيل: https://t.co/67kha0EZPn#الاردن #سوريا #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/oaof4gUzGD
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