هذا ما قاله رئيس الفيفا عن جماهير النشامى بعد انتهاء كأس العرب

وقال انفانتينو في منشور على حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، إن جماهير الأردن أظهرت حماسا لافتا داخل المدرجات، مشيرا إلى أن طاقتها ودعمها المتواصل كان لهما دور كبير في وصول المنتخب الوطني إلى المباراة النهائية بعد سلسلة من الأداء القوي.
وأضاف، إن الحضور الجماهيري الأردني عكس ثقافة جميلة وروحا رياضية عالية، متطلعا إلى رؤية الحب والدعم نفسهما من الجماهير الأردنية خلال مشاركة منتخب بلادهم في نهائيات كأس العالم المقبلة والتي ستكون الظهور الأول للأردن على أكبر مسرح كروي عالمي.
-
أخبار متعلقة
-
استطلاع: نسب تأييد مرتفعة بين مواطني إقليم الوسط لمشروع مدينة عمرة
-
معهد تدريب مهني المفرق يستقطب 509 متدربين منذ بداية العام
-
لجنة مشتركة في الأعيان تبحث تحديث منظومة التعليم العالي
-
إعلان هام من الجمارك للمواطنين والتجار
-
ورشة حول التثقيف المالي الرقمي للنساء
-
تحذير هام: غرامات تصل إلى 500 دينار لمرتكبي هذا الفعل المشين
-
تخفيض الضريبة الخاصة على السجائر الإلكترونية ومنتجات تسخين التبغ
-
الصفدي يبدأ زيارة عمل إلى الرياض ويلتقي وزير الخارجية السعودي