هذا ما قاله رئيس الفيفا عن جماهير النشامى بعد انتهاء كأس العرب

الوكيل الإخباري- أشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني انفانتينو بالجماهير الأردنية، روسم صورة مشرفة عن الشغف الكروي والثقافة الأردنية خلال مشاركتها في بطولة كأس العرب 2025. اضافة اعلان





وقال انفانتينو في منشور على حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، إن جماهير الأردن أظهرت حماسا لافتا داخل المدرجات، مشيرا إلى أن طاقتها ودعمها المتواصل كان لهما دور كبير في وصول المنتخب الوطني إلى المباراة النهائية بعد سلسلة من الأداء القوي.



وأضاف، إن الحضور الجماهيري الأردني عكس ثقافة جميلة وروحا رياضية عالية، متطلعا إلى رؤية الحب والدعم نفسهما من الجماهير الأردنية خلال مشاركة منتخب بلادهم في نهائيات كأس العالم المقبلة والتي ستكون الظهور الأول للأردن على أكبر مسرح كروي عالمي.



