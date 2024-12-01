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هذا ما قاله رئيس الوزراء عن رفع الحد الأدنى للأجور

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أرشيفية
الأحد، 01-12-2024 11:04 ص

الوكيل الإخباري- شدد رئيس الوزراء جعفر حسان الأحد، على أن إيمان الحكومة بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور مع مراعاة نسبة التضخم.

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وأشار خلال تقديمه البيان الوزاري لحكومته أمام مجلس النواب إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من القرارات البسيطة والضرورية للتخفيف عن المواطنين، وتحريك عجلة الاقتصاد، وتقديم حلولٍ لقضايا تخدم المستثمرين والمواطنين.


وقال إن الحكومة مستمرة على هذا النهج في قراراتها، التي كان جزءً منها نتيجة تواصلنا الميداني مع المواطنين والمزارعين ورجال الأعمال والشباب.

 

وكشف رئيس الوزراء عن توجه إطلاق صندوق تأميني جديد لمشتركي الضمان الاجتماعي من غير الخاضعين للتأمين الإلزامي لتشمل قرابة مليوني مستفيد ودمجه لاحقا مع صندوق التأمين الصحي المدني.


وأكد أن الحكومة تعمل على توفير فرص تدريب مدفوعة الأجر، لقرابة 15 ألفَ متدرب ومتدربة على المهن الزراعية واستخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة وتقنيات توفير المياه على مدى أربع سنوات وتوفير نوافذ تمويلية عبر مؤسسة الإقراض الزراعي، التي سنزيد حجم التمويل السنوي فيها من 55 مليون دينار عام 2024 لتصل إلى ثمانين مليون دينار عام 2028، تشمل المنح والقروض الميسرة.

 
gnews

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