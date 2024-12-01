هذا ما قاله رئيس الوزراء عن رفع الحد الأدنى للأجور

الوكيل الإخباري- شدد رئيس الوزراء جعفر حسان الأحد، على أن إيمان الحكومة بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور مع مراعاة نسبة التضخم.

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وأشار خلال تقديمه البيان الوزاري لحكومته أمام مجلس النواب إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من القرارات البسيطة والضرورية للتخفيف عن المواطنين، وتحريك عجلة الاقتصاد، وتقديم حلولٍ لقضايا تخدم المستثمرين والمواطنين.



وقال إن الحكومة مستمرة على هذا النهج في قراراتها، التي كان جزءً منها نتيجة تواصلنا الميداني مع المواطنين والمزارعين ورجال الأعمال والشباب.

وكشف رئيس الوزراء عن توجه إطلاق صندوق تأميني جديد لمشتركي الضمان الاجتماعي من غير الخاضعين للتأمين الإلزامي لتشمل قرابة مليوني مستفيد ودمجه لاحقا مع صندوق التأمين الصحي المدني.