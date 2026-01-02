الجمعة 2026-01-02 07:51 م

هذه المناطق في الأردن شهدت أكبر كمية من هطول الأمطار خلال المنخفض الأخير

هذه المناطق في الأردن شهدت أكبر كمية من هطول الأمطار حتى السابعة من صباح الخميس
تعبيرية
الجمعة، 02-01-2026 06:40 م
الوكيل الإخباري-   قال مدير الأرصاد الجوية، رائد رافد آل الخطاب، إن الأردن تأثر فجر الخميس بثالث منخفض جوي خلال مربعينية شتاء 2025/2026، مما أدى إلى هطول أمطار متفاوتة الشدة شملت معظم مناطق المملكة، تركزت بغزارتها في المناطق الشمالية والوسطى، وامتدت لاحقاً إلى أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، في حين لم تشهد بعض المحافظات هطولات مطرية تذكر.اضافة اعلان


وأشار آل الخطاب إلى أن هذا المنخفض ساهم في رفع نسب الهطول المطري عن المعدل الموسمي العام للموسم المطري الحالي 2025/2026، حيث تراوحت الزيادة خلال 24 ساعة ما بين (1% – 20%) في عدد من المناطق، لا سيما المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية.

وبيّن أن أعلى مجموع مطري سُجِّل في محطة دير علا في الأغوار الوسطى، حيث بلغ (55.2) ملم، بما نسبته 20% من معدلها الموسمي العام. تلتها محطة رصد السلط بمجموع (49.5) ملم، بما نسبته 10% من معدلها الموسمي العام، ثم محطة رأس منيف في محافظة عجلون بمجموع (47.6) ملم، بما نسبته 8% من معدلها الموسمي العام.

كما سجلت العاصمة عمّان في محطة حدائق الحسين أعلى مجموع مطري بلغ (36.0) ملم، بما نسبته 8% من معدلها الموسمي العام، في حين بلغت كمية الأمطار في محطة رصد الربة بمحافظة الكرك (18.1) ملم، بما نسبته 6% من معدلها الموسمي العام.

وأكد مدير الأرصاد الجوية أن وضع الموسم المطري الحالي 2025/2026 حتى تاريخه، وتحديداً حتى الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة 02/01/2026، يُعد أعلى من معدلاته العامة لمثل هذا الوقت من السنة في جميع مناطق المملكة. وأشار إلى أن أمطار مربعينية هذا الشتاء جاءت جيدة في ربعها الأول، وتجاوزت القيم المفترض تحقيقها لهذا التاريخ في أغلب مناطق المملكة، حامداً الله تعالى على هذه النعمة والخير الذي عمّ مختلف مناطق الوطن.

وشدد آل الخطاب في الوقت ذاته على أنه لا يمكن الحكم بشكل نهائي على الوضع العام للموسم المطري إلا بعد انتهائه بالكامل، مؤكداً أن تقييم الموسم يبقى خاضعاً للتحديث المستمر وفقاً لما يؤثر على المملكة من أنظمة جوية خلال الفترة المتبقية من الموسم، واستناداً إلى ما تسجله محطات الرصد الجوي التابعة للإدارة.
 
 


