الإثنين 2026-05-25 01:16 ص

هزة أرضية بقوة 3.1 ريختر شرق بحيرة طبريا

هزة أرضية بقوة 4.6 درجة تضرب شرقي العراق
هزة أرضية
 
الإثنين، 25-05-2026 12:25 ص
الوكيل الإخباري-   قال مدير مرصد الزلازل الأردني غسان سويدان، إن هزة أرضية غير محسوسة سُجلت مساء الأحد، شرق بحيرة طبريا.


وأوضح سويدان أن الهزة وقعت عند الساعة 8:42 مساء بتوقيت عمان، وبلغت قوتها 3.1 درجات على مقياس ريختر، وعلى عمق 18.5 كيلومترا.

وأضاف أن الهزة لم تكن محسوسة.
 
 


