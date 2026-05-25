هزة أرضية بقوة 3.1 ريختر شرق بحيرة طبريا

الوكيل الإخباري- قال مدير مرصد الزلازل الأردني غسان سويدان، إن هزة أرضية غير محسوسة سُجلت مساء الأحد، شرق بحيرة طبريا.





وأوضح سويدان أن الهزة وقعت عند الساعة 8:42 مساء بتوقيت عمان، وبلغت قوتها 3.1 درجات على مقياس ريختر، وعلى عمق 18.5 كيلومترا.



وأضاف أن الهزة لم تكن محسوسة.





