هزيمة جديدة للتيار الإسلامي في انتخابات هيئة المكاتب الهندسية .. كتلة التوافق تحصد غالبية المقاعد و حمدان رئيساً لها

11:12 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/728971 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- حصدت قائمة التوافق المهني غالبية مقاعد انتخابات هيئة المكاتب والشركات الهندسية التي جرت أمس بمجمع النقابات المهنية، والحقت الهزيمة بقائمة التيار الإسلامي. اضافة اعلان





وفاز مرشح القائمة م.عيسى حمدان بمركز رئيس الهيئة وحصل على 793 صوتا، مقابل 653 صوتا لمرشح قائمة الاسلاميين م.اشرف البوريني.



وفاز مرشح قائمة التوافق م. احمد غنام بمركز نائب الرئيس وحصل على 793 صوتا، مقابل 542 صوتا لمرشح قائمة تحالف يوسف الشايب.



وفاز بعضوية مجلس الهيئة عن فئة مكتب استشاري كل من م. امجد ابوريا وعلي الشخشير وم.فيروز البرغوثي عن قائمة التوافق.



وعن فئة مكتب هندسي فاز كل من م. احمد القريوتي عن قائمة تحالف، وم. جمال العرموطي وم. عوني اخميس عن قائمة التوافق.



وعن فئة مكتب مهندس فاز كل من م. ماهر شلبك عن قائمة تحالف، وم. ماهر المعلواني وم. رندا السفاريني عن قائمة التوافق.



وكان ممثل مجلس نقابة المهندسين في انتخابات هيئة المكاتب والشركات الهندسية، المهندس عماد الدباس، قد أعلن اغلاق صناديق الاقتراع لانتخابات هيئة المكاتب والشركات الهندسية عند الساعة السابعة مساء، والتي تم خلالها انتخاب مجلس الهيئة وممثليها في الهيئة المركزية للنقابة والبالغ عددهم 20 مهندسا، حيث بدأ بعد ذلك التحضير لعملية فرز الاصوات.



وقال أمين عام نقابة المهندسين، المهندس علي ناصر، إن نسبة الاقتراع في انتخابات هيئة المكاتب والشركات الهندسية، تجاوزت 70%.