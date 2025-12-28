هطولات مطرية غزيرة في الطفيلة

وأدى الهطل المطري الغزير إلى جريان الأودية وفيضان بعضها، خاصة في وادي الحسا، ومنطقة الحمة، ووادي الحرير، وشلال العرش، في حين أكد مزارعون أن عددا من الأودية التي شهدت فيضانات لمياه الأمطار لم تشهد، منذ سنوات، هذا الحجم من كميات المياه المتدفقة.
وأكد محافظ الطفيلة الدكتور سلطان الماضي أن الإدارة المحلية في الطفيلة تتابع الحالة الجوية، في وقت جرى فيه تنفيذ جولات ميدانية على عدد من الطرق الرئيسية والفرعية، ومعالجة تجمعات المياه.
