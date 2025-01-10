هطولات مطرية في شمال المملكة .. وتحذير من تدني مدى الرؤية

10:47 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/716363 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أفاد مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب بآن آخر الصور الملتقطة لرادار الطقس في إدارة الأرصاد الجوية إلى وجود هطولات مطرية في الأجزاء الشمالية الغربية من محافظة إربد . اضافة اعلان





وبين آل خطاب التوقعات تشير إلى أن هذه الهطولات ستستمر خلال الساعات القادمة مع احتمالية امتدادها إلى مناطق أخرى في شمال المملكة.



وحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية والانزلاقات المحتملة ، ناصحاً المواطنين ينصح بأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.