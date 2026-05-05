هل تذكرون جريمة قتل الطفل على يد أبيه في العقبة؟ المحكمة تصدر حكمها

الوكيل الإخباري- في واحدة من أبشع الجرائم التي هزّت الرأي العام في الأردن خلال العام الماضي، أصدرت محكمة الجنايات الكبرى في العاصمة عمّان حكمها بحق الأب الذي أقدم على قتل نجله البالغ من العمر سبع سنوات في حزيران 2025.





وتفصيلاً، كانت غرفة عمليات شرطة العقبة قد تلقت بلاغاً منتصف حزيران الماضي يفيد بالعثور على جثة طفل داخل شقة تعود لذويه. وعلى الفور، تحركت الأجهزة الأمنية إلى الموقع، ليتبين وجود شبهة جنائية في الوفاة، حيث أظهرت المعاينة أن الطفل تعرّض للطعن.



ومع مباشرة التحقيقات، وقع الاشتباه بوالد الطفل، حيث جرى البحث عنه وإلقاء القبض عليه، وبوشر التحقيق معه لكشف ملابسات الجريمة.



وبعد استكمال الإجراءات القانونية، أصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكمها بوضع المتهم بالأشغال المؤقتة لمدة تسع سنوات، بعد تخفيض العقوبة من اثنتي عشرة سنة نتيجة إسقاط الحق الشخصي عنه.



وجرّمت المحكمة المتهم بجناية "القتل القصد"، بعد تعديل التهمة من "القتل العمد"، لتصدر حكمها ضمن الحدود القانونية للتهمة المعدلة.



وتعود تفاصيل الجريمة المروعة إلى أن الطفل كان يعيش مع والده إثر انفصال والديه. وخلال فترة عيد الأضحى، أمضى ثلاثة أيام لدى والدته قبل أن يعود إلى منزل والده، حيث كان الأخير قد بيّت النية لقتله.



ووفق قرار المحكمة، فإن الأب اتخذ قراره بعد تفكير هادئ، وقام بتجهيز سكين مطبخ لتنفيذ جريمته، مدفوعاً بعجزه عن رعاية الطفل وتربيته.



وفي صباح يوم الواقعة، عند الساعة التاسعة تقريباً، توجه الأب إلى نجله وطعنه في صدره، ثم أقدم على ذبحه من العنق حتى فارق الحياة.



وبعد ارتكاب الجريمة، لفّ الجثة بغطاء ونقلها إلى إحدى الغرف في الطابق الثاني من المنزل، قبل أن يقوم بتنظيف آثار الدماء من الطابق الأول وإخفاء أداة الجريمة في محاولة لإخفاء معالم فعلته.



كما حاول المتهم تمويه الجريمة في اليوم التالي، عندما سأله والده عن حفيده، فأجابه بأن الطفل يلعب خارج المنزل. إلا أن الجريمة انكشفت في اليوم الثالث بعد مغادرته المنزل، حيث تم العثور على الجثة وإبلاغ الأجهزة الأمنية.



وأكد تقرير الطب الشرعي أن سبب الوفاة يعود إلى جرح ذبحي عميق في العنق.



وقد أعادت هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول العنف الأسري وضرورة تعزيز الحماية للأطفال، في ظل صدمة واسعة خلّفتها تفاصيل الجريمة لدى المجتمع.







