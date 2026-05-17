الأحد 2026-05-17 12:06 م

هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط؟.. الإفتاء تجيب

الأحد، 17-05-2026 11:48 ص

الوكيل الإخباري- أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن سؤال حول حكم شراء الأضحية بالتقسيط.

وقالت الإفتاء في ردها المنشور على موقعها الإلكتروني، إنه يجوز شراء الأضحية بالتقسيط، واستدانة ثمنها، ولكن لا يستحب فعل ذلك من الفقراء؛ لأنهم غير مطالبين بالأضحية، ولا يُكلِّف الله نفسًا إلا وسعها.

 

وأضافت أنه إذا كان ذلك يؤدي إلى تقصير الشخص في نفقته على عياله فينبغي حينئذ تقديم النفقة الواجبة على الاستدانة لشراء الأضحية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ).


وأشارت الإفتاء إلى أن الأضحة تصح  ممن عليه دين، والأولى سداد الدين خصوصا إذا كان حالًّا. والله تعالى أعلم.

 
 


