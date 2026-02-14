هنغاريا تتطلع إلى دخول السوق السورية عبر البوابة الأردنية

09:47 ص

الوكيل الإخباري- بحث رئيس غرفة تجارة الأردن، العين خليل الحاج توفيق، خلال لقائه سفير هنغاريا لدى الأردن، بيتر جولت ياكاب، آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وسبل الارتقاء بمستوى التعاون التجاري والاستثماري بما يخدم المصالح المشتركة. اضافة اعلان





ودعا الحاج توفيق، خلال اللقاء، القطاع الخاص الهنغاري إلى المشاركة في مؤتمر الأردن والاتحاد الأوروبي للاستثمار المقرر عقده في المملكة خلال شهر نيسان المقبل، مؤكداً أن المؤتمر، الذي يُعد أحد مخرجات قمة الأردن والاتحاد الأوروبي، يشكل منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات الاستثمارية بين الجانبين.



وبحسب بيان صادر عن غرفة تجارة الأردن، السبت، أكد الحاج توفيق، خلال اللقاء الذي عُقد في مقر الغرفة، أن المؤتمر يفتح آفاقاً واسعة أمام الشركات الهنغارية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، لا سيما في المشروعات الاستراتيجية الكبرى.



من جانبه، أشار السفير ياكاب إلى حرص بلاده على تعميق التعاون الاقتصادي مع الأردن، مؤكداً اهتمام الشركات الهنغارية بالمشاركة في مؤتمر الأردن والاتحاد الأوروبي للاستثمار، وتوسيع حضورها في المنطقة، والاستفادة من البيئة الاستثمارية التي توفرها المملكة.



وأكد وجود اهتمام في بلاده بالانطلاق إلى السوق السورية عبر الأردن، باعتباره منصة لوجستية واستثمارية إقليمية، وذلك ضمن الأطر الرسمية وبالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيداً بالدور الذي يقوم به الأردن في دعم مسارات التعاون الاقتصادي الإقليمي.

