الأربعاء 2025-12-24 10:14 ص

هيئة الإعلام: إجراءات لضبط مخالفات تتعلق بمقابلات طلبة "التوجيهي" بعد الامتحانات

مبنى وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الأربعاء، 24-12-2025 09:56 ص

الوكيل الإخباري-   وجّهت هيئة الإعلام كتابا إلى وزارة التربية والتعليم يتضمن عدم السماح لأي جهات أو منصات تعليمية بالتصوير الميداني خلال فترة امتحانات الثانوية العامة من دون الحصول على التصاريح اللازمة من الهيئة، وذلك لضبط المخالفات الإعلامية المتكررة بعد الامتحانات.

اضافة اعلان


وبيّن مدير الهيئة بشير المومني أنه وبمتابعة البيئة الإعلامية لسنوات سابقة ظهرت جهات وبعض من القائمين على المنصات التعليمية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تمارس دور الإعلام بشكل مخالف للضوابط المهنية، مثل إجراء مقابلات بعد الامتحانات يقيّم من خلالها الطلبة مستوى الامتحان "بشكل انفعالي" وبصورة غير تربوية ولحظيّة شكّلت إرباكا لا سيما لدى الطلبة وأولياء الأمور وخلقت حالة من اللايقين.


وأوضح المومني أن الهيئة تعمل على معالجة أي تجاوز ومخالفة إعلامية تربك الطلبة وتظهرهم بشكل انفعالي مسيء في كثير من الأحيان بالشكل القانوني بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وجهات الاختصاص.


وأكدت الهيئة أن فرقها الميدانية ستقوم بعمليات التحقق اللازمة من تصاريح التصوير، وفيما إذا كانت تجري وفق الأسس المتبعة لدى الهيئة من عدمه.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

العلم الروسي

عربي ودولي مقتل 3 أشخاص بينهم شرطيان بانفجار في موسكو

مبنى وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية هيئة الإعلام: إجراءات لضبط مخالفات تتعلق بمقابلات طلبة "التوجيهي" بعد الامتحانات

المؤسسة الاستهلاكية المدنية

أخبار محلية اعلان صادر عن المؤسسة الاستهلاكية المدنية

بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 1918 طنا فيما بلغت كمية الفواكه 770 طنا والورقيات 244 طنا. وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الت

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

كاليفورنيا

عربي ودولي عمليات إجلاء جراء عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا

مجلس النواب

شؤون برلمانية مجلس النواب يحيل اليوم تقرير المحاسبة 2024 إلى اللجنة المختصة

الدوريات الخارجية: جميع الطرق الخارجية سالكة رغم الأجواء الماطرة

أخبار محلية ضبط مركبة تسير بسرعة 237 كم/ ساعة على طريق الزرقاء

إدارة السير: عطل فني يصيب إشارة الصحافة وتصادم مركبتين بالقرب منها

خاص بالوكيل مصدر ينفي لـ "الوكيل" شطب نصف قيمة مخالفات السير



 






الأكثر مشاهدة