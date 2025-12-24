هيئة الإعلام: إجراءات لضبط مخالفات تتعلق بمقابلات طلبة "التوجيهي" بعد الامتحانات

وبيّن مدير الهيئة بشير المومني أنه وبمتابعة البيئة الإعلامية لسنوات سابقة ظهرت جهات وبعض من القائمين على المنصات التعليمية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تمارس دور الإعلام بشكل مخالف للضوابط المهنية، مثل إجراء مقابلات بعد الامتحانات يقيّم من خلالها الطلبة مستوى الامتحان "بشكل انفعالي" وبصورة غير تربوية ولحظيّة شكّلت إرباكا لا سيما لدى الطلبة وأولياء الأمور وخلقت حالة من اللايقين.
وأوضح المومني أن الهيئة تعمل على معالجة أي تجاوز ومخالفة إعلامية تربك الطلبة وتظهرهم بشكل انفعالي مسيء في كثير من الأحيان بالشكل القانوني بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وجهات الاختصاص.
وأكدت الهيئة أن فرقها الميدانية ستقوم بعمليات التحقق اللازمة من تصاريح التصوير، وفيما إذا كانت تجري وفق الأسس المتبعة لدى الهيئة من عدمه.
