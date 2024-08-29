هيئة الإعلام: التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء أمس خاصة بقطاع المكتبات فقط

الوكيل الإخباري- قال مدير عام هيئة الإعلام بشير المومني إن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس الأربعاء على كل من نظام رسوم وبدل ترخيص المطابع، ودور النشر والتوزيع والمكتبة والدراسات والبحوث ودور الترجمة وقياس الرأي العام ومكاتب الدعاية والإعلان والمطبوعات الدورية، والنظام المعدل لنظام ترخيص مؤسسات النشر والإعلان، هي تعديلات خاصة بقطاع المكتبات فقط.

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وأضاف ردا على استفسار لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن تفاصيل هذه التعديلات، إن التعديلات جاءت استجابة لقرار مجلس الوزراء رقم (8178) الصادر بموجب كتاب رقم (31/16/2/16362) تاريخ 16/1/2020، والذي جاء تصويبا للمركز القانوني للمكتبات حيث ورد تعريف المكتبة في المادة (2) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 وتعديلاته في حين لم يرد ذكر للمكتبة ضمن القطاعات الواردة في المادة (15) من القانون ذاته، والتي تلزم المؤسسات بالترخيص ما استدعى تعديل النظامين المشار إليهما، واستبدال الترخيص بالتسجيل في سجل خاص، بالإضافة إلى إجراءات رقابية مبسطة.