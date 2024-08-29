 
الخميس 2024-08-29 03:15 م
 

 

هيئة الإعلام: التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء أمس خاصة بقطاع المكتبات فقط

أرشيفية
أرشيفية
الخميس، 29-08-2024 01:44 م

الوكيل الإخباري- قال مدير عام هيئة الإعلام بشير المومني إن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس الأربعاء على كل من نظام رسوم وبدل ترخيص المطابع، ودور النشر والتوزيع والمكتبة والدراسات والبحوث ودور الترجمة وقياس الرأي العام ومكاتب الدعاية والإعلان والمطبوعات الدورية، والنظام المعدل لنظام ترخيص مؤسسات النشر والإعلان، هي تعديلات خاصة بقطاع المكتبات فقط.

اضافة اعلان


وأضاف ردا على استفسار لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن تفاصيل هذه التعديلات، إن التعديلات جاءت استجابة لقرار مجلس الوزراء رقم (8178) الصادر بموجب كتاب رقم (31/16/2/16362) تاريخ 16/1/2020، والذي جاء تصويبا للمركز القانوني للمكتبات حيث ورد تعريف المكتبة في المادة (2) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 وتعديلاته في حين لم يرد ذكر للمكتبة ضمن القطاعات الواردة في المادة (15) من القانون ذاته، والتي تلزم المؤسسات بالترخيص ما استدعى تعديل النظامين المشار إليهما، واستبدال الترخيص بالتسجيل في سجل خاص، بالإضافة إلى إجراءات رقابية مبسطة.


وأشار إلى أنه لا علاقة بتعديل النظامين ببقية القطاعات الملزمة بالتسجيل والترخيص الواردة فيهما؛ مثل دور النشر والتوزيع والمطابع ودور الترجمة والمطبوعات الدورية وغيرها.

 
gnews

أحدث الأخبار

وصفة منزلية

فيديو منوع وصفة منزلية لتحسين عملية الهضم وصحة العظام والذاكرة

علم ليبيا

عربي ودولي ليبيا.. بيان لرئيس المجلس الرئاسي بعد دعوة مجلس الأمن

العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة استهدفت كلا من محافظات طولكرم وجنين وطوباس

فلسطين الاغتيالات الجوية تكتيك إسرائيلي يتصاعد في الضفة

تعبيرية

منوعات الرمال تبتلع طفلين على شاطئ في الدنمارك

خضار وفواكه

أخبار محلية 856 طن خضار وفواكه وورقيات ترد لسوق إربد المركزي

المشاركون في دورة "إيدج"

أخبار محلية المدن والقرى يحتفل بتخريج الحاصلين على شهادة "خبير إيدج"

جانب من

أخبار محلية الخصاونة يرعى إطلاق الخطة الاستراتيجية لديوان المحاسبة

بلح

طب وصحة هل البلح الأصفر يرفع سكر الدم؟



 


الأكثر مشاهدة