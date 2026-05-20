هيئة الإعلام تؤكد عدم إرسال رسائل نصية لصناع المحتوى للمطالبة بدفع مبالغ مالية

الوكيل الإخباري- أكّد الناطق الإعلامي لهيئة الإعلام عمر الحمصي، الأربعاء، عدم إرسال هيئة الإعلام أو أي جهة حكومية رسائل نصية لصناع المحتوى تطالبهم بمراجعة الهيئة لدفع مبالغ مالية.

وقال الحمصي، إنّ الهيئة باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتتبع مصدر هذه الرسائل المضللة بالتعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني ووحدة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي، ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.