هيئة الإعلام تعلن بدء العمل بنظام تنظيم الإعلام الرقمي

الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة الإعلام، عن بدء العمل بنظام تنظيم الإعلام الرقمي اعتبارا من الأحد الموافق 24 أيار 2026، مشيرة إلى أن فترة البدء بتصويب الأوضاع المحددة في النظام تبدأ من تاريخه ولمدة 90 يوما.

وأوضحت الهيئة، أنه سيتم استقبال الطلبات في مديرية الإعلام الرقمي في هيئة الإعلام، مؤكدة وجود كادر مختص لهذه الغاية، ولتسهيل مهام مقدمي الطلب.