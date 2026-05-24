هيئة الإعلام تعلن بدء العمل بنظام تنظيم الإعلام الرقمي

الأحد، 24-05-2026 02:35 م

الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة الإعلام، عن بدء العمل بنظام تنظيم الإعلام الرقمي اعتبارا من الأحد الموافق 24 أيار 2026، مشيرة إلى أن فترة البدء بتصويب الأوضاع المحددة في النظام تبدأ من تاريخه ولمدة 90 يوما.

وأوضحت الهيئة، أنه سيتم استقبال الطلبات في مديرية الإعلام الرقمي في هيئة الإعلام، مؤكدة وجود كادر مختص لهذه الغاية، ولتسهيل مهام مقدمي الطلب.


وأشارت إلى أنه سيتم الإجابة عن كافة الاستفسارات عبر الأرقام التالية: رقم خدمات مديرية الإعلام الرقمي (واتساب) : 0771040116، وهاتف هيئة الإعلام : 009626580700.

 
 


