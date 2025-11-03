هيئة الإعلام تعمم بحظر النشر بقضية موظف دائرة الآثار العامة

وشددت الهيئة على ضرورة الالتزام بعدم نشر أية معلومات تتعلق بالقضية أو مجريات التحقيق فيها وعدم نشر أو إعادة نشر أو تداول أية صور أو فيديوهات تتعلق بها، علماً بأن هذا الحظر يشمل مواقع التواصل الاجتماعي.
