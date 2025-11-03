هيئة الإعلام تعمم بحظر النشر بقضية موظف دائرة الآثار العامة

الوكيل الإخباري- عممت هيئة الإعلام، اليوم الاثنين، وفق قرار النائب العام في عمان، حظر النشر في القضية الجنائية رقم (2025/647) المتعلقة بالموظف لدى ملاك دائرة الآثار العامة المدعو (حسام مصطفى صالح حسين ) استناداً لأحكام المادة (1/39) من قانون المطبوعات والنشر، والمادة (225) من قانون العقوبات.

اضافة اعلان