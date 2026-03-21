هيئة الإعلام تعمم حظر النشر في قضية وفاة طالبة بالجامعة الأردنية

وأوضحت الهيئة في تعميمها، الذي يحمل الرقم (م ع / 790)، أن القرار جاء بالإشارة إلى كتاب عطوفة النائب العام في عمّان، واستنادًا لأحكام المادة (39) من قانون المطبوعات والنشر والمادة (225) من قانون العقوبات، مؤكدة ضرورة الالتزام التام بعدم نشر أو تداول أي معلومات أو تفاصيل تتعلق بالقضية أو بسير التحقيقات.
وشددت على أن الحظر يشمل الإجراءات الأولية والابتدائية، والتكييف القانوني، والعقوبات المحتملة، إضافة إلى منع إعادة نشر أي صور أو مقاطع فيديو ذات صلة بالواقعة، وذلك حفاظًا على سلامة التحقيقات وضمان سير العدالة.
ودعت هيئة الإعلام جميع المؤسسات الصحفية والإعلامية، إلى جانب مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، إلى التقيد الصارم بمضمون القرار، تحت طائلة المسؤولية القانونية.
