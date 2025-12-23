هيئة الإعلام تمنع التصوير الإعلامي أثناء امتحانات التوجيهي دون تصريح

وأوضحت الهيئة أن فرق الهيئة الميدانية ستقوم بعمليات التحقق اللازمة من تصاريح التصوير، وفيما إذا كانت تجري وفق الأسس المتبعة لدى الهيئة من عدمه.
-
أخبار متعلقة
-
يوم طبي مجاني في بلدية الرصيفة غدا
-
القبض على سارقي أغنام في لواء بني كنانة
-
مخالفات في التعيينات والرواتب والضمان بجامعة الحسين بن طلال
-
مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الرواشدة
-
توزيع زيت الزيتون على 250 أسرة عفيفة بإربد
-
انطلاق مؤتمر "الشباب محور الاهتمام" في "العلوم والتكنولوجيا"
-
بلدية برقش تطلق خدمة إصدار براءة الذمة المالية إلكترونيًا
-
تقرير ديوان المحاسبة: استخدام المركبات الحكومية خارج أوقات الدوام و82 حالة عبث بأجهزة التتبع الإلكتروني