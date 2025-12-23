هيئة الإعلام تمنع التصوير الإعلامي أثناء امتحانات التوجيهي دون تصريح

الوكيل الإخباري- خاطبت هيئة الإعلام، اليوم الثلاثاء، وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، استنادًا للكتاب رقم ع ص/1987 تاريخ 2025/7/14، بالإيعاز لمن يلزم بعدم قيام أي جهات أو منصات تعليمية بالتصوير الميداني خلال فترة امتحانات الثانوية العامة دون الحصول على التصريح اللازم لذلك من هيئة الإعلام.

