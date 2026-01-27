الثلاثاء 2026-01-27 02:12 م

هيئة الإعلام: قرابة ألف صانع محتوى في الأردن

الثلاثاء، 27-01-2026 02:01 م

الوكيل الإخباري- قال مدير عام هيئة الإعلام، بشير المومني، الثلاثاء، إن هناك قرابة ألف صانع محتوى في الأردن.

وأضاف المومني خلال لقاء إعلامي في منتدى التواصل الحكومي إن هناك 6573 شركة تمارس التسويق الالكتروني والدعاية مقابل 200 تقليدية وهي غير خاضعة للترخيص.

 

ولفت إلى وجود 5 محطات إذاعية فضائية انتقلت إلى الفضاء الرقمي.

 
 


