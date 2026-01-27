هيئة الإعلام: قرابة ألف صانع محتوى في الأردن

الوكيل الإخباري- قال مدير عام هيئة الإعلام، بشير المومني، الثلاثاء، إن هناك قرابة ألف صانع محتوى في الأردن.

وأضاف المومني خلال لقاء إعلامي في منتدى التواصل الحكومي إن هناك 6573 شركة تمارس التسويق الالكتروني والدعاية مقابل 200 تقليدية وهي غير خاضعة للترخيص.