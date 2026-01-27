هيئة الإعلام: مشروع نظام تنظيم الإعلام الرقمي لا يمس الحريات الشخصية

الوكيل الإخباري- قال المدير العام لهيئة الإعلام، بشير المومني، الثلاثاء، إن الهيئة تعدّ دراسة لاستحداث قانون أو نظام خاص لدعم وسائل الإعلام من خلال الاستثمار، بما يسهم في تطوير القطاع وتعزيز استدامته.

وأضاف المومني، خلال لقاء إعلامي في منتدى التواصل الحكومي ناقش مشروع نظام تنظيم الإعلام الرقمي، أن المشروع يهدف إلى تنظيم الإعلام الرقمي ضمن إطار تشريعي متوازن يدعم المهنية والاستثمار، ولا يمس الحريات الشخصية، بحسب ما أكده خبراء ومختصون.

وبيّن أن عدد رخص محطات البث الفضائي في الأردن بلغ 15 محطة، مقابل 40 محطة إذاعية و148 مطبوعة إلكترونية (مواقع إخبارية).