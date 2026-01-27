هيئة الإعلام: مشروع نظام تنظيم الإعلام الرقمي لا يمس الحريات الشخصية

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تعديل تعليمات الدعاية والبرامج من خلال إدخال التصنيف العمري، واستخدامات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز حضور اللغة العربية واللهجة الأردنية أينما طُبقت.
وأوضح المومني أن الأدوات الرقمية العائدة للمؤسسات الإعلامية المرخّصة قبل نفاذ أحكام النظام غير ملزمة بالترخيص، ويحق لهذه المؤسسات اعتماد أدواتها الاتصالية في الفضاء الرقمي لدى الهيئة اختيارياً، على أن يتسق محتواها العام مع ما يُنشر عبر المطبوعة أو المحطة التلفزيونية أو الإذاعية.
وأكد أن صنّاع المحتوى الملزمين بالترخيص هم من يمارسون نشاطاً إعلامياً في قطاع الدعاية والإعلان والإنتاج، فيما يحق لغير الملزمين الحصول على الاعتماد اختيارياً مقابل بدل خدمات، لافتاً إلى أن النظام لا يشمل الحسابات والمحتوى الشخصي على منصات التواصل الاجتماعي.
وكشف المومني عن وجود قرابة ألف صانع محتوى في الأردن، إضافة إلى 6573 شركة تمارس التسويق الإلكتروني والدعاية مقابل نحو 200 شركة تقليدية غير خاضعة للترخيص.
