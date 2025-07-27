"هيئة الاتصالات" تحذر من رسائل تستهدف بيانات شخصية أو حسابات بنكية

الوكيل الإخباري- حذرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، الأحد، من رسائل ترد عبر تطبيقات الهاتف الخلوي، داعية لعدم الانسياق وراء أي رسائل ترد من خلال تطبيقات الهاتف الخلوي سواء من أرقام معلومة أو مجهولة تهدف إلى تزويد هذه الجهات ببيانات شخصية أو حسابات بنكية لغايات الاحتيال.

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نشرت الهيئة في الآونة الأخيرة تقريرها الإحصائي للربع الأول من العام 2025 لقطاع الاتصالات.