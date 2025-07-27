"هيئة الاتصالات" تحذر من رسائل تستهدف بيانات شخصية أو حسابات بنكية

نشرت الهيئة في الآونة الأخيرة تقريرها الإحصائي للربع الأول من العام 2025 لقطاع الاتصالات.
وتشير المؤشرات إلى ارتفاع عدد اشتراكات الاتصالات المتنقلة لتصل إلى 8.03 مليون اشتراك مقارنة بـ7.79 مليون اشتراك للربع الأول من العام 2024 أي بنسبة نمو 3%، وارتفاع عدد اشتراكات الإنترنت لتصل إلى (818.5) ألف اشتراك مقارنة بـ (799) ألف اشتراك للربع الأول من العام 2024، وبنسبة نمو بلغت (2.5%)
-
أخبار متعلقة
-
القطامين مديرا عاما للشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية
-
التوثيق الملكي يعرض وثيقة حول "زلزال نابلس"
-
تخصيص عوائد بيع الأرقام المميزة لصندوق الطالب الجامعي
-
قرارات حكومية بخصوص نظام لوحات المركبات
-
حادث سير بين 10 مركبات في شارع المدينة
-
وفاة أم وإصابة طفلها بحادث دهس في عمان
-
الامن العام : إغاثة فتاة داخل سيارتها
-
إرادة ملكية بتكليف أبو السعود رئيسا للوزراء بالوكالة