الأحد 2025-07-27 12:33 م
 

"هيئة الاتصالات" تحذر من رسائل تستهدف بيانات شخصية أو حسابات بنكية

العاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الأحد، 27-07-2025 11:19 ص

الوكيل الإخباري-   حذرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، الأحد، من رسائل ترد عبر تطبيقات الهاتف الخلوي، داعية لعدم الانسياق وراء أي رسائل ترد من خلال تطبيقات الهاتف الخلوي سواء من أرقام معلومة أو مجهولة تهدف إلى تزويد هذه الجهات ببيانات شخصية أو حسابات بنكية لغايات الاحتيال.

اضافة اعلان


نشرت الهيئة في الآونة الأخيرة تقريرها الإحصائي للربع الأول من العام 2025 لقطاع الاتصالات.


وتشير المؤشرات إلى ارتفاع عدد اشتراكات الاتصالات المتنقلة لتصل إلى 8.03 مليون اشتراك مقارنة بـ7.79 مليون اشتراك للربع الأول من العام 2024 أي بنسبة نمو 3%، وارتفاع عدد اشتراكات الإنترنت لتصل إلى (818.5) ألف اشتراك مقارنة بـ (799) ألف اشتراك للربع الأول من العام 2024، وبنسبة نمو بلغت (2.5%)

 
 
gnews

أحدث الأخبار

5ف4

فيديو منوع مشهد جميل لحيوانات الألبكة عند الغسق في مزرعة على التلال المطلة على المحيط في الجزيرة الجنوبية بنيوزيلندا

اففا

فيديو منوع تركيا.. لحظة اشتعال حريق هائل جدًا بمدينة بورصة

قوات الأمن السورية

عربي ودولي ويتكوف: الأوضاع في سوريا في طريقها إلى التسوية

قبقب

فيديو منوع شاهد مد وجزر نهر تشيانتانغ الجميل

مهرجان جرش

مهرجان جرش أمسية شعرية في اربد ضمن فعاليات مهرجان جرش

ثيثي

فيديو منوع صاحب المنزل يتفاجأ بوجود دب في حديقة منزله، وهو يستمتع بالقفز على الترامبولين

غزة

فلسطين 38 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم

قيس مرضي القطامين

أخبار محلية القطامين مديرا عاما للشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية



 
 





الأكثر مشاهدة