الخميس 2026-06-11 10:42 ص

هيئة الاتصالات تدعو أصحاب المطاعم والمنشآت التجارية للتعامل مع شركات التوصيل المرخصة

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تعلن تمديد أوقات استقبال الشكاوى
هيئة تنظيم قطاع الاتصالات
 
الخميس، 11-06-2026 10:02 ص

الوكيل الإخباري-   أكّدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، الخميس، أهمية التزام أصحاب المطاعم والمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية بالتعامل مع شركات وجهات التوصيل المرخصة والمعتمدة من قبل الهيئة، وذلك عند تقديم خدمات توصيل البضائع والسلع عبر البيع التقليدي أو من خلال الإنترنت والتطبيقات الذكية.

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وأوضحت الهيئة أن التعامل مع الجهات المرخصة يسهم في حماية حقوق التجار والعملاء على حد سواء، ويحافظ على سمعة المنشآت التجارية، ويضمن تقديم خدمات توصيل تتمتع بالكفاءة والموثوقية وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.


ودعت الهيئة الراغبين في تقديم خدمات التوصيل إلى المبادرة بالحصول على الترخيص اللازم من الهيئة، كما أتاحت إمكانية الاطلاع على قائمة شركات التوصيل المرخصة عبر موقعها الإلكتروني.


وأكدت الهيئة استقبال شكاوى واستفسارات المواطنين والمتعاملين عبر الرقم المجاني (117000)، بما يضمن معالجة الملاحظات وتعزيز جودة خدمات التوصيل في المملكة.

 
 


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هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تعلن تمديد أوقات استقبال الشكاوى

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