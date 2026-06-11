هيئة الاتصالات تدعو أصحاب المطاعم والمنشآت التجارية للتعامل مع شركات التوصيل المرخصة

وأوضحت الهيئة أن التعامل مع الجهات المرخصة يسهم في حماية حقوق التجار والعملاء على حد سواء، ويحافظ على سمعة المنشآت التجارية، ويضمن تقديم خدمات توصيل تتمتع بالكفاءة والموثوقية وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.
ودعت الهيئة الراغبين في تقديم خدمات التوصيل إلى المبادرة بالحصول على الترخيص اللازم من الهيئة، كما أتاحت إمكانية الاطلاع على قائمة شركات التوصيل المرخصة عبر موقعها الإلكتروني.
وأكدت الهيئة استقبال شكاوى واستفسارات المواطنين والمتعاملين عبر الرقم المجاني (117000)، بما يضمن معالجة الملاحظات وتعزيز جودة خدمات التوصيل في المملكة.
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