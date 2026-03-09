هيئة الاتصالات تكشف تطورات انتشار شبكات الجيل الخامس في المملكة

09:16 ص

الوكيل الإخباري- أكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات متابعتها لالتزام المشغّلين بنشر خدمات الجيل الخامس في الأردن، وفقًا لما ورد في اتفاقيات ترخيص الخدمة والجداول الزمنية المعتمدة، وبما يتوافق مع آليات المتابعة والحوكمة التنظيمية المعمول بها لدى الهيئة.





وأضافت الهيئة، أن تقييم مدى الالتزام التفصيلي (حسب المشغّل/المناطق/المؤشرات) يرتبط بدورات المتابعة والتحقق الفني والبيانات المقدّمة من الشركات، وبما تقرره الهيئة بشأن النشر والإفصاح.



ووفق الهيئة، فإن الشركات تعمل على تنفيذ التزاماتها ضمن الأطر الزمنية المتفق عليها، وبخاصة مع اقتراب الاستحقاقات المرحلية الأولى المقررة خلال بداية العام 2027، وفق ما ورد في التراخيص.



ووقّعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، في آب 2022، اتفاقية تُمهد لإدخال خدمات الجيل الخامس إلى الأردن مع شركتي (أورانج) و(أمنية) العاملتين في خدمات الاتصالات المتنقلة في الأردن، وفي شهر أيلول من العام ذاته وقّعت الهيئة ذات الاتفاقية مع الشركة الأردنية لخدمات الهواتف المتنقلة "زين"، تمهيدًا لإدخال ذات الخدمات.



وأطلقت أولى الشركات خدمة الجيل الخامس بعد 3 أشهر من منحها التراخيص من قبل الهيئة، وتلتها الشركة الثانية بفترة زمنية لا تتعدى الشهرين، لتلحق بهما الشركة الثالثة، وفقًا لتصريح سابق للهيئة.



وتُلزم الاتفاقية كل مرخَّص له بتغطية المناطق الرئيسية في المملكة بخدمات الجيل الخامس، وخاصة مراكز المدن والمناطق الصناعية والتجارية، خلال مدة 3 سنوات من تاريخ ترخيص خدمات الجيل الخامس.



ويلتزم كل مرخَّص له بتوفير خدمات الجيل الخامس وإتاحتها لما لا يقل عن 50% من عدد سكان المملكة خلال مدة لا تتجاوز 4 سنوات من تاريخ الترخيص، وزيادة نسبة هذه التغطية بما يعادل 5% لكل سنة، وحتى الوصول إلى نسبة لا تقل عن 75% من عدد سكان المملكة، علمًا بأن الحكومة ممثلة بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ستتقاضى حصة مشاركة بالعوائد بمقدار 10% من خدمات وتطبيقات الجيل الخامس التي تقدمها الشركات المرخصة.



وبخصوص التحديات التي تعيق انتشار الجيل الخامس في الأردن، قالت الهيئة إن التحديات المرتبطة بتوسع وانتشار شبكات الجيل الخامس متعددة، من أبرزها الاستثمارات الرأسمالية المرتفعة (CAPEX)، حيث يتطلب نشر الجيل الخامس استثمارات كبيرة لتحديث البنية التحتية، وزيادة عدد المواقع الراديوية، وتعزيز سعات النقل والربط الخلفي (Backhaul)، إضافة إلى تطوير/تحديث نواة الشبكة (Core) بما يتوافق مع متطلبات خدمات الجيل الخامس وتطبيقاته.



وأضافت أن من التحديات ما يرتبط بخصائص الطيف والتعقيد الفني للشبكة، حيث يعتمد الجيل الخامس على نطاقات ترددية قد تكون عالية السعة وتوفر سرعات كبيرة، إلا أن بعضها يتميز بخصائص انتشار تتطلب تكثيف المواقع لضمان تغطية فعّالة وجودة تجربة المستخدم، إلى جانب الحاجة إلى كفاءات فنية وتشغيلية متخصصة لإدارة شبكة أكثر تعقيدًا وتنوعًا في السيناريوهات.



وأشارت إلى أن من التحديات التشغيل والأمن السيبراني والموثوقية (OPEX & Cyber)، حيث قد يترتب على تكثيف البنية الراديوية ومتطلبات السعات والطاقة ارتفاعٌ في تكاليف التشغيل، بالتوازي مع اتساع سطح المخاطر السيبرانية المرتبط بزيادة الاعتماد على الخدمات الرقمية وتعدد نقاط النفاذ، ما يستلزم ضوابط أمنية وتشغيلية متقدمة لضمان المرونة والموثوقية، لا سيّما للقطاعات الحيوية.



وبحسب تقرير إحصائي سابق نشرته هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على موقعها الإلكتروني يتعلق بالربع الثالث من العام 2025، بلغ عدد اشتراكات الجيل الخامس المتنقل ما مجموعه (287) ألف اشتراك، مقارنة مع الربع الثاني من العام 2025 الذي بلغ نحو (241) ألف اشتراك بنسبة نمو بلغت نحو (19.1%)، وبنسبة نمو بلغت (307%) عن الربع الثالث من عام 2024، والذي كان عدد الاشتراكات في حينه (70) ألف اشتراك.





