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هيئة الاتصالات تنشر البيانات الإحصائية لقطاع البريد حتى نهاية عام 2023

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات
هيئة تنظيم قطاع الاتصالات
الإثنين، 19-08-2024 02:23 م
الوكيل الإخباري-   أشارت البيانات الإحصائية الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والتي تم نشرها على موقعها الإلكتروني أن إجمالي عدد البعائث البريدية المحلية لمشغلي البريد الخاص والعام (شركة البريد الأردني) بلغت ما يقارب (38) مليون بعيثة لعام 2023، موزعة على ما يقارب (37) مليون طرد لمشغلي البريد الخاص وبحصة سوقية بلغت ما نسبته (98%)، بينما شكلت البعائث المحلية لمشغلي البريد العام ما يقارب (مليون) طرد وبحصة سوقية بلغت (2%).اضافة اعلان

 
وأشارت البيانات الإحصائية أن إجمالي عدد البعائث الدولية لمشغلي البريد الخاص في العام 2023 بلغت (1,309,419) مليون طرد وبحصة سوقية بلغت ما نسبته (68%) مقارنة مع البعائث الدولية لمشغل البريد العام والتي بلغت وفقاً للبيانات (610,064) وبحصة سوقية بلغت نسبتها (32%)، بمجموع بلغ لكلا المشغلين (1,919,483) مليون طرد.
 
كما أشارت البيانات الإحصائية إلى أن أعداد المشغلين والحاصلين على الرخص من قبل الهيئة حتى نهاية العام 2023 بلغ (195) مشغل للبريد الخاص منها (183) محلي و(12) دولي بالإضافة الى مشغل البريد العام ليكون مجموع المشغلين المرخصين الكلي (196) مشغل محلي ودولي.
 
وأوضحت البيانات أن عدد العاملين في القطاع البريدي بلغ (43,362) ألف عامل حتى نهاية العام (2023) منهم ما مجموعه (862) عامل في البريد العام، و(42,500) ألف عامل في البريد الخاص، في حين بلغ عدد مركبات التوصيل العاملة في القطاع حتى نهاية العام 2023 ما مجموعه (41,030) ألف بمجموع سيارات بلغ عددها (36,029) و(5,001) دراجة.
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