هيئة الاتصالات: لا طلبات ترخيص قيد الدراسة لتوفير خدمات الإنترنت الفضائي

10:42 ص

الوكيل الإخباري- وصل عدد المشتركين في خدمات الإنترنت (الفضائي) عبر الأقمار الاصطناعية في الأردن إلى 572 مشتركًا حتى نهاية شهر كانون الثاني 2026، وفقا لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.





وقالت الهيئة إن عدد الشركات الحاصلة على رخص اتصالات عامة لتقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية في المملكة لغاية تاريخه 4 شركات.



وفيما يتعلق بوجود طلبات ترخيص جديدة لتقديم خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية في الأردن أكدت الهيئة عدم وجود طلبات ترخيص حاليا قيد الدراسة.



ويستطيع المشترك في هذه الخدمة الوصول لشبكة الإنترنت من خلال نظام اتصالات مخصص وثابت يتم تزويده من قبل الشركة، يتكون بشكل أساسي من جهاز هوائي استقبال خارجي وآخر داخلي.



ويوفر الإنترنت الفضائي (Satellite Internet) إنترنت لاسلكي يُبث من الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض، ويوفر تغطية عالمية، إذ يسمح بالاتصال بالإنترنت في المواقع البعيدة التي لا يتوافر فيها الوصول إلى الإنترنت الأرضي، والمواقع التي تكون فيها جودة الوصول غير موثوقة أو رديئة، وذلك دون الحاجة إلى معدات أرضية معقدة.



ويُشكّل الإنترنت عبر الأقمار الصناعية مُكمّلا حيويا لشبكات الهاتف المحمول والخطوط الثابتة الحالية، وفق تصريح سابق لرئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الرابطة الدولية لمشغلي الهواتف المتنقلة جواد عباسي.





