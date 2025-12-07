"هيئة الاعتماد" تختتم دورة مقيم جودة لمؤسسات التعليم العالي

الإثنين 2025-12-08 12:29 ص

الأحد، 07-12-2025 11:59 م
الوكيل الإخباري-  اختتمت هيئة الاعتماد وضمان الجودة، الأحد، أعمال دورة مقيم جودة لمؤسسات التعليم العالي، بمشاركة أعضاء من هيئة التدريس بمختلف الجامعات.اضافة اعلان


وشهد الحفل توزيع شهادات المشاركة على المتدربين بعد استكمال جلسات تدريبية متخصصة تناولت آليات التقييم المؤسسي، قراءة الأدلة، وتحليل التقارير، إضافة إلى تطبيقات عملية لرفع كفاءة المقيمين.

وأكد نائب رئيس الهيئة، الدكتور سعد بني محمد، أهمية الاستثمار في بناء القدرات الوطنية في مجال الاعتماد والجودة، مشدداً على دور المقيم في دعم تحسين الأداء المؤسسي داخل الجامعات وتعزيز ثقافة التطوير المستمر.

وثمّن التزام المشاركين وتفاعلهم، داعياً إياهم إلى توظيف ما اكتسبوه من معارف ومهارات في مؤسساتهم التعليمية.

وتأتي الدورة لبناء وتمكين أعضاء هيئة التدريس في مجال الجودة والاعتماد، وبما يعزز دورهم كشركاء فاعلين في عمليات التقييم.
 
 


