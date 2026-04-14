هيئة الاعتماد تطلق دليلًا وطنيًا لتطوير برامج كليات الشريعة

الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة الاعتماد وضمان الجودة عن إصدار "دليل التطوير الوطني لبرامج كليات الشريعة 2026"، والذي يهدف إلى دمج المهارات الرقمية ومهارات اللغة الإنجليزية التخصصية في مناهج كليات الشريعة.





وعمل مجلس الهيئة على تشكيل لجنة من أكاديميين في كليات الشريعة من جامعات أردنية مختلفة، لمراجعة برامج البكالوريوس في كليات الشريعة، وللتوصية بمقترحات تهدف إلى تطوير الخطط الدراسية، وتعزيز مهارات أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة فيها.



وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة، والأخذ بعين الاعتبار الفائدة المرجوة منها، قرر المجلس اعتماد توصياتها بهذا الخصوص، والتي كان من أهمها تضمين الخطط الدراسية المهارات الرقمية ذات العلاقة بالتخصص، وتعزيز مهارات وكفايات الطلبة وأعضاء هيئة التدريس من خلال حصولهم على شهادات مهنية ومصغّرة معتمدة في مجالات التخصص.



ولأهمية تعلّم طلبة العلوم الشرعية لغة أخرى تحقيقًا للغاية المرجوة من دراستهم لهذا التخصص، شملت التعديلات تضمين الخطة الدراسية ساعات دراسية في اللغة الإنجليزية ذات علاقة بالتخصص، تمكّن الطالب من التواصل مع الناطقين بغير اللغة العربية، وإيصال المعلومة السليمة عن ديننا الحنيف.



وأكد رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة أن هذا الإجراء يأتي موازنةً بين "الأصالة الشرعية" و"المعاصرة التقنية والرقمية"، مشيرًا إلى أن كثيرًا من مواضيع العلوم الشرعية تحتاج إلى تقصٍّ وتحليل وتنقيح وتعلّم بطريقة علمية دقيقة؛ لذلك كان لا بد من تمكين الطلبة منها.



وأضاف إن اللغة الإنجليزية لغة عالمية، وهناك حاجة ملحّة لتمكين المتخصصين في العلوم الشرعية منها، خدمةً لهذه العلوم الجليلة لنقلها للآخرين بسلاسة ومقدرة.



وبيّن الصرايرة أن الهيئة شارفت على الانتهاء من تطوير جميع خطط درجة البكالوريوس في كل التخصصات العلمية والإنسانية والصحية والتقنية، تماشيًا مع متطلبات سوق العمل ومستجدات مختلف العلوم.





