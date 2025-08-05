"هيئة الاعتماد" تقرر اعتماد خبراء سوق العمل ضمن الطاقة الاستيعابية للبرامج الأكاديمية

وأكد الدكتور الصرايرة، أهمية ربط مخرجات التعلم باحتياجات سوق العمل، مبينا أن هذه الخبرات يجب أن تكون من جهات معتمدة لدى الهيئة، وبما يضمن الجودة والمصداقية.
ويعكس هذا التوجه حرص الهيئة على تمكين الطلبة من المهارات العملية والتطبيقية اللازمة، والاستفادة من أصحاب الخبرة الذين يمتلكون اتصالا مباشرا بسوق العمل، ما يسهم في توثيق العلاقة بين العملية التعلمية وسوق العمل.
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