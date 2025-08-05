"هيئة الاعتماد" تقرر اعتماد خبراء سوق العمل ضمن الطاقة الاستيعابية للبرامج الأكاديمية

الوكيل الإخباري- اتخذ مجلس هيئة الاعتماد وضمان الجودة، برئاسة الأستاذ الدكتور ظافر الصرايرة، قرارا باعتماد خبراء من سوق العمل وقطاعات الإنتاج المختلفة كمدرسين ومدربين ضمن الطاقة الاستيعابية للبرامج الأكاديمية، لا سيما تلك التي تتضمن مساقات وتدريبات متخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وعلم البيانات.

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وأكد الدكتور الصرايرة، أهمية ربط مخرجات التعلم باحتياجات سوق العمل، مبينا أن هذه الخبرات يجب أن تكون من جهات معتمدة لدى الهيئة، وبما يضمن الجودة والمصداقية.