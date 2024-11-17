"هيئة الاعتماد" تقر تسكين تخصصات جامعية في الإطار الوطني للمؤهلات

الوكيل الإخباري- أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، خلال جلسته الأخيرة برئاسة رئيس المجلس الدكتور ظافر الصرايرة، عددا من القرارات المتعلقة بالعملية التعليمية في الجامعات.

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وشملت القرارات منح جامعة العلوم والتكنولوجيا شهادة ضمان الجودة على المستوى المؤسسي، والموافقة على الاستمرار في منح كلية العلوم في جامعة الزرقاء شهادة ضمان الجودة.



ووافق المجلس على تسكين مؤهلات في الإطار الوطني للمستوى السابع لتخصصات بكالوريوس العلوم الصيدلانية في الجامعة الهاشمية، والهندسة الكيميائية في الجامعة الأردنية، ودكتور في الطب في جامعة اليرموك، والرياضيات والعلوم الحياتية والعلوم الطبية المخبرية ومؤهل العلاج التنفسي في جامعة آل البيت.



وتضمنت كذلك الموافقة على تسكين مؤهلات في الإطار الوطني للمستوى السابع لتخصصات بكالوريوس العلاج الطبيعي، وعلوم السمع والنطق، ومؤهل العلاج الوظيفي، وتقنيات الأشعة الطبية، والتغذية السريرية والحميات في جامعة آل البيت.



ووافق المجلس على تسكين مؤهلات في الإطار الوطني للمستوى السابع لتخصصات علم الحاسوب في جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية الحصن، ودكتور في الطب في جامعة البلقاء التطبيقية، والهندسة الكهربائية وهندسة الطاقة في جامعة الزرقاء.



وأقرّ تسكين مؤهلات في الإطار الوطني للمستوى السابع لتخصصات بكالوريوس الإعلام الرقمي الإلكتروني في جامعة العلوم التطبيقية، والمحاسبة، والعلوم المالية والمصرفية في جامعة جرش، والتمريض، والإذاعة والتلفزيون، والصحافة والإعلام، والإعلام الرقمي في جامعة الشرق الأوسط،

وتضمنت القرارات الموافقة على تسكين مؤهلات في الإطار الوطني للمستوى التاسع لتخصصات ماجستير العلوم الحياتية والرياضيات في جامعة آل البيت، والفيزياء في جامعة الزرقاء، والحقوق في جامعة البترا، وعلم الغذاء والتغذية في جامعة جرش.



وأقرّ تسكين مؤهل الموسيقى/ مسار العلوم الموسيقية في معهد موسيقات القوات المسلحة الأردنية لمرحلة الدرجة الجامعية المتوسطة في المستوى السادس.



كما أقرّ المجلس استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات بكالوريوس الهندسة الصناعية في الجامعة الأردنية، وماجستير الهندسة الصناعية/إدارة/ التصميم والتصنيع، وماجستير هندسة الصيانة وإدارة الجودة، وبكالوريوس الذكاء الاصطناعي، وعلم الربوتات في جامعة العلوم والتكنولوجيا، وبكالوريوس العلوم الطبية المخبرية في جامعة جرش، وبكالوريوس التكنولوجيا المالية في جامعة الزرقاء، وماجستير المحاسبة وبكالوريوس التسويق الإلكتروني والتواصل الاجتماعي، وإدارة سلسة التوريد والإدارة اللوجستية، والتكنولوجيا المالية في جامعة الشرق الأوسط.