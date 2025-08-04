"هيئة الاعتماد" تُقر تسكين مؤهلات وتعتمد برامج أكاديمية وتدريبية

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الوكيل الإخباري- قرر مجلس هيئة اعتماد وضمان الجودة، خلال جلسته التي عقدها أمس الأحد، برئاسة رئيس الهيئة الدكتور ظافر يوسف الصرايرة، تسكين مؤهلات، ومنح/ تجديد اعتمادات خاصة لبرامج أكاديمية وتدريبية في عدد من الجامعات والكليات الأردنية. اضافة اعلان





وأقرّ المجلس المجالات المعرفية لتخصص الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية، برنامج البكالوريوس، وتخصص تصميم وتطوير الألعاب الرقمية، برنامج البكالوريوس، إضافة إلى إقرار المجالات المعرفية ونتاجات التعلم لتخصص تكنولوجيا الأجهزة الطبية، برنامج الدبلوم المتوسط.



وفي ما يتعلق بتسكين المؤهلات في الإطار الوطني للمؤهلات، وافق المجلس على تسكين مؤهلات في الجامعة الأردنية تشمل: الفيزياء، الكيمياء، طب أسنان الأطفال، تقويم الأسنان السريري، والمعالجة اللبية السريرية، على مستوى برنامج الماجستير، المستوى التاسع.



كما وافق على تسكين مؤهل هندسة الحاسوب، برنامج البكالوريوس، المستوى السابع في الجامعة الهاشمية، ومؤهل هندسة المركبات الكهربائية، برنامج البكالوريوس، المستوى السابع في جامعة عمان الأهلية.



وشملت قرارات التسكين مؤهل اللغويات التطبيقية، برنامج الماجستير، المستوى التاسع في جامعة عمان العربية، ومؤهلي القيادة التربوية والمناهج والتعلم الإلكتروني، برنامج الماجستير، المستوى التاسع في جامعة الزرقاء، إضافة إلى تسكين مؤهل التمريض، برنامج البكالوريوس، المستوى السابع في الجامعة الألمانية الأردنية، ومؤهل اللغة العربية وآدابها، برنامج البكالوريوس، المستوى السابع في جامعة فيلادلفيا.



وفي مجال الاعتماد الخاص، وافق المجلس على الاعتماد الخاص الأولي لتخصص إدارة الفعاليات، برنامج البكالوريوس في الجامعة الأردنية، وتخصص الترجمة التحريرية، برنامج البكالوريوس في جامعة مؤتة، وتخصص الرياضيات، برنامج الماجستير في جامعة البلقاء التطبيقية، كلية عجلون الجامعية، إضافة إلى تخصص الهندسة الصناعية، برنامج البكالوريوس، في جامعة عمان الأهلية، وتخصص الذكاء الاصطناعي، برنامج الدبلوم المتوسط، برنامج دولي، في الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، وتخصص تكنولوجيا الطاقة الشمسية، برنامج الدبلوم المتوسط، في جامعة البلقاء التطبيقية، كلية السلط التقنية المركز، وتخصص تكنولوجيا اللحام، برنامج الدبلوم المتوسط في كلية الكرك الجامعية، وتخصص القبالة، برنامج الدبلوم المتوسط في كلية معان الجامعية.



كما قرر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص الأدب الإنجليزي، برنامج الدكتوراه في الجامعة الأردنية، وتخصص الحوكمة ومكافحة الفساد، برنامج الماجستير، في الجامعة الأردنية، وتخصصي الحقوق والإدارة السياحية، برنامج البكالوريوس في فرع العقبة للجامعة الأردنية.



وشملت قرارات الاستمرارية أيضًا تخصص الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية، برنامج البكالوريوس في جامعة مؤتة، وتخصص الرياضيات، برنامج البكالوريوس في كلية عجلون الجامعية، وتخصصات متعددة في الجامعة الأميركية في مادبا شملت: إدارة الأعمال، برنامج البكالوريوس، وإدارة الأعمال وتحليل الأعمال/ برنامج الماجستير، وإدارة الموارد البشرية، برنامج البكالوريوس، والتسويق الرقمي والابتكار، برنامج البكالوريوس، وإدارة المخاطر، برنامج البكالوريوس والماجستير، والمحاسبة الدولية والتمويل، برنامج البكالوريوس.



وفي جامعة عمان الأهلية، شملت قرارات الاستمرارية تخصص التمريض، برنامج البكالوريوس، وعلوم التمريض، مسار الرعاية الأولية، برنامج الماجستير، وعلوم التمريض، مسار الرعاية الحثيثة القلبية والتنفسية، برنامج الماجستير، وفي جامعة البترا، شملت تخصص اللغة العربية وآدابها، لبرنامج البكالوريوس والماجستير.



كما شملت قرارات الاستمرارية في جامعة الزيتونة الأردنية تخصصات المحاسبة، برنامج البكالوريوس والماجستير، إدارة الأعمال، برنامج البكالوريوس والماجستير، وتحليل الأعمال، برنامج الماجستير. أما في جامعة جرش، فتمت الموافقة على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص الفقه وأصوله، برنامج البكالوريوس، والفقه المقارن، برنامج الماجستير.



وفي جامعة العقبة للتكنولوجيا، شملت قرارات الاستمرارية تخصصات الصيدلة، برنامج البكالوريوس، العلوم الصيدلانية، برنامج الماجستير، وتكنولوجيا الصناعات الدوائية، برنامج البكالوريوس. كما تمت الموافقة على استمرارية الاعتماد لتخصص العلوم الجمركية والضريبية، برنامج الدبلوم المتوسط، في جامعة الطفيلة التقنية، الكلية التقنية.



وفي كلية الكرك الجامعية، وافق المجلس على استمرارية الاعتماد لتخصصات إدارة الأعمال، المحاسبة، إدارة التزويد، وتكنولوجيا الصناعات الكيميائية، وجميعها على مستوى الدبلوم المتوسط، كما وافق على استمرارية الاعتماد لتخصص التمريض المشارك، برنامج الدبلوم المتوسط، في كلية معان الجامعية، وتخصصات الصيانة الكهروميكانيكية والمعدات والتركيبات الكهربائية، برنامج الدبلوم المتوسط.



وفي كلية السلط التقنية/ جامعة البلقاء التطبيقية، وافق المجلس على استمرارية الاعتماد لتخصص هندسة معالجة المياه، وتخصص هندسة الطاقة، وكلاهما على مستوى الدبلوم المتوسط.

وفيما يخص مؤسسات التدريب والتعليم المهني، وافق المجلس على تجديد الاعتماد للبرامج التدريبية في أكاديمية موناليزا للتجميل، وتجديد تراخيص أكاديميات الوطنية للسياحة، المعهد الأردني للسلامة والصحة المهنية، فرع جرش، السرعة والريادة للتدريب المهني، القصاص للتدريب وحلول التكنولوجيا، بيكاسو للاستشارات، قصر الحوريات، وأكاديمية نبض الأردن فرع إربد.



كما تم اعتماد المعايير المهنية في الخدمات البريدية والتجارة الإلكترونية في الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك، وتجديد تعيين الدكتور موسى الحافظ عميدًا لكلية حطين.