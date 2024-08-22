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هيئة الاعتماد يقر تسكين تخصصات جامعية في الإطار الوطني للمؤهلات

مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي
مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي
الخميس، 22-08-2024 11:51 م

الوكيل الإخباري- أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الأربعاء الماضي، تسكين مؤهل، بكالوريوس الصيدلة، في الاطار الوطني الاردني للمؤهلات في جامعة اليرموك.

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كما أقر المجلس، الموافقة على تسكين مؤهل، بكالوريوس، العلاج الطبيعي، في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، والهندسة الميكانيكية، في الجامعة الهاشمية، والعلوم السياسية، في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، والتمريض، في جامعة اربد الأهلية، وجامعة جرش، في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات.
ووافق المجلس، على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص، بكالوريوس، تربية الطفل، والموافقة على الاعتماد الخاص لتخصص، ماجستير، تربية الطفولة المبكرة، واستمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس، علم المكتبات والمعلومات، ومعلم الصف، والإرشاد والصحة النفسية، وماجستير ودكتوراه، الإرشاد النفسي والتربوي، وبكالوريوس، وماجستير، ودكتوراة، التربية الخاصة، وماجستير، ودكتوراة، علم النفس التربوي/ قياس وتقويم، وعلم النفس التربوي/ تعلم ونمو ، ودكتوراة، أصول التربية، والقيادة التربوية، وماجستير، الإدارة التربوية، والمناهج والتدريس/ مناهج عامة، والمناهج والتدريس/ أساليب تدريس لغة انجليزية، والمناهج والتدريس/ أساليب تدريس الرياضيات، والمناهج والتدريس / أساليب تدريس اللغة العربية، والمناهج والتدريس / أساليب تدريس تكنولوجيا التعليم، ودكتوراة، تكنولوجيا التعليم، ودراسات اجتماعية، لغة عربية، لغة انجليزية، رياضيات، في الجامعة الأردنية.
وأقر المجلس، استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس، هندسة الحاسوب، وماجستير، هندسة الحاسوب، في الجامعة الألمانية الأردنية، وبكالوريوس، تقنيات حيوية وهندسة وراثية، وماجستير، العلوم الحياتية التطبيقية، في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وهندسة الأنظمة الذكية، في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، المدن المستدامة الذكية، وبكالوريوس، هندسة العمارة، في جامعة البترا.


ووافق المجلس، على استمرارية الاعتماد الخاص الأولي لتخصصي، بكالوريوس، الأمن السيبراني، والتسويق الرقمي والابتكار، في الجامعة الأمريكية في مأدبا، بكالوريوس، اللغة الانجليزية التطبيقية، والتربية الرياضية، في جامعة فيلادلفيا، والموافقة على الاعتماد الخاص الأولي لتخصص، بكالوريوس، التربية المهنية، واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصص، بكالوريوس، الإرشاد والإصلاح الأسري، في جامعة جدارا.


وأقر المجلس، استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس، وماجستير، علم الحاسوب، وبكالوريوس، هندسة البرمجيات، والامن السيبراني، وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي، في جامعة عمان العربية، وبكالوريوس، الصيدلة، والموافقة على الاعتماد الخاص لتخصص، وماجستير، العلوم الصيدلانية، في جامعة العقبة للتكنولوجيا، والموافـقـة على الاعتمــاد الخـاص الاولي لتخصص، دبلوم متوسط، اللغة الإنجليزية التطبيقية، فـــي كلية الأميرة ثروت.

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