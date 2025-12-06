"هيئة الاعتماد" يقر تسكين تخصصات جامعية

07:57 م

الوكيل الإخباري- أقر مجلس هيئة الاعتماد وضمان الجودة نتاجات التعلم لتخصص دبلوم المتوسط في إدارة الأعمال، كما وافق على تسكين عدد من المؤهلات الأكاديمية ضمن الإطار الوطني للمؤهلات في عدة جامعات أردنية.





وشملت قرارات التسكين تخصصات: دكتور طب وجراحة الأسنان (برنامج البكالوريوس) في جامعة مؤتة، وهندسة الحاسوب (برنامج البكالوريوس) في الجامعة الأردنية، وهندسة العمارة (برنامج البكالوريوس) في جامعة الحسين التقنية ومؤهل الفلسفة (برنامج الدكتوراة) في جامعة الحسين بن طلال، والإدارة الهندسية والتصنيع الذكي (برامج الماجستير) في جامعة الزيتونة الأردنية، إضافة إلى المحاسبة (برنامج البكالوريوس) والقانون (برنامج الماجستير) في جامعة الإسراء.



وفي جامعة البلقاء التطبيقية، وافق المجلس في اجتماعه الذي عقد مؤخرا على تسكين مؤهلات الطرق والجسور، هندسة الحاسوب، هندسة الأمن والشبكات، والهندسة الكهربائية (القوى) ضمن برامج البكالوريوس والمستوى السابع.



وشملت قرارات التسكين جامعة عجلون الوطنية لمؤهل الإدارة التربوية (برنامج الدبلوم العالي)، وجامعة فيلادلفيا لمؤهل الذكاء الاصطناعي (برنامج البكالوريوس)، وجامعة العلوم التطبيقية الخاصة لمؤهل تصميم الأزياء والأكسسوارات (برنامج البكالوريوس)، إضافة إلى اللغة الإنجليزية (برنامج البكالوريوس) في كلية العلوم التربوية والآداب/ الأونروا.



وأقر المجلس عددًا من قرارات استمرارية الاعتماد الخاص والاعتماد الخاص الأولي لمجموعة من التخصصات الأكاديمية في جامعات وكليات أردنية شملت استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات إدارة الأعمال (برنامج البكالوريوس، وإدارة الأعمال /الإدارة وإدارة الأعمال/الجودة، (برنامج الماجستير)،

واللغويات التطبيقية الإسبانية (برنامج الماجستير)، بالإضافة إلى تخصص اللغتين الإسبانية والإنجليزية (برنامج البكالوريوس) في الجامعة الأردنية، واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصص هندسة الحاسوب (برنامج الماجستير) في الجامعة الألمانية الأردنية، والعمل الاجتماعي، علم الاجتماع/ الانحراف والجريمة (برنامج البكالوريوس) في كلية الأميرة رحمة الجامعية.



وفي الجامعة العربية المفتوحة، قرر استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات إدارة الأعمال (البكالوريوس والماجستير) والمحاسبة (البكالوريوس والماجستير)، بينما تمت الموافقة على الاعتماد الخاص الأولي لتخصص هندسة العمارة الرقمية (برنامج البكالوريوس) في جامعة عمان الأهلية.



وفي جامعة الشرق الأوسط، شملت قرارات استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات التمريض، اللغة الإنجليزية وآدابها (البكالوريوس والماجستير)، الترجمة التطبيقية، الصحافة والإعلام، اللغة العربية وآدابها، القانون (البكالوريوس والماجستير العام والخاص)، إضافة إلى الموافقة على الاعتماد الخاص الأولي لتخصص الأعمال وعلم النفس (برنامج البكالوريوس)، ورفع الطاقة الاستيعابية لتخصص الإعلام (برنامج الماجستير)، وشملت الدبلوم المتوسط في الإعلام الرقمي، المختبرات الطبية، التمريض المشارك، والعلاج الطبيعي.



وقرر استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص معلم الصف (برنامج البكالوريوس) في جامعة العلوم الإسلامية العالمية، والاعتماد الأولي لتخصص القيادة التربوية (برنامج الماجستير)، فيما شملت الكليات التقنية استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات المحاسبة التقنية، إدارة الأعمال الإلكترونية، الأمن السيبراني، اللغة الإنجليزية التطبيقية، وصيانة المركبات الكهربائية والهجينة في الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا وكلية الزرقاء التقنية المتوسطة.



وفي كلية القادسية، قرر استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات إدارة الأعمال، المحاسبة، إدارة التزويد، العلوم الجمركية والضريبية، التمريض المشارك، القياس والتشخيص لاضطرابات التوحد، علوم الشريعة، واللغة الإنجليزية التطبيقية، إلى جانب استمرارية الاعتماد العام للكلية.



وعلى صعيد التدريب المهني، وافق المجلس على اعتماد المعايير المهنية لمربي الدواجن ومشغل الرافعة البرجية، كما تمت الموافقة على ترخيص وتجديد ترخيص عدد من الأكاديميات، أبرزها: أكاديمية لومينوس لافال لفن وعلوم التجميل، مركز تدريب المياه- سلطة المياه، أكاديمية التضامن الأردني الدولي، العنوان الممتاز للاستشارات، أكاديمية شركة الصخرة للخدمات والاستشارات الأمنية، بصمة المستقبل للتعليم والتدريب المهني، وإدارة للدراسات والتطوير الإداري.



